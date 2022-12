Lezioni private, la recensione: la commedia romantica turca su Neflix non convince

La bellissima Azra finge di essere una professoressa che dà ripetizioni private alle sue allieve ma in realtà è una sorta di tutor che offre consigli di vario tipo a giovani insicure, insegnando loro come diventare alla moda o conquistare il ragazzo dei loro sogni. Un giorno l'adolescente Hande si imbatte in un discorso tra Azra e una delle sue committenti e decide di chiederle aiuto per risolvere i suoi problemi di cuore.

Lezioni private: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Lezioni private, Hande infatti ha un carattere timido e introverso, dovuto anche al fatto di essere cresciuta con una zia assillante e ansiosa che le ha impedito di vivere le esperienze tipiche della sua età. Appassionata di classici russi, una sorta di classico "topo da biblioteca", spera di poter conquistare finalmente il compagno Utku, per il quale ha perso la testa. Azra deciderà di accettare il suo caso e nel frattempo si trova alle prese con il nuovo vicino di casa, l'affascinante fotografo di moda Burak, trovandosi per la prima volta in vita sua ad essere impreparata in una questione romantica che la riguarda da vicino...

Voci stonate

Lezioni private: una scena

La voice-over d'apertura e quella di chiusura è ormai una prassi consolidata in molto del moderno cinema a sfondo romantico e anche questa commedia di produzione turca non fa eccezione, inaugurando e mettendo così fine alla vicenda di Azra con la laconica voce fuori campo della bella protagonista. Ennesimo elemento di banalità di un film che si trascina stancamente per novanta minuti di visione privi di spunti originali o sussulti di vario tipo, che anche solo per un attimo potessero far pensare a un epilogo diverso da quello poi effettivamente realizzatosi. Lezioni private sbarca nel catalogo di Netflix con il marchio di original e si aggiunge alla miriade di titoli a tema che infestano la piattaforma, con risultati per la maggior parte dei casi deludenti. In quest'occasione sembra di assistere a una delle tipiche produzioni televisive per un target ben preciso, con la sfera sentimentale che si appoggia a step prestabiliti con una manciata di gag sparse qua e là a cercare di speziare almeno un minimo il racconto.

La logica degli opposti

Lezioni private: un'immagine del film

La sceneggiatura opta per un contrasto netto tra i due personaggi principali, con la "maestra di vita" che è una ragazza chic, sempre alla moda e a caccia delle ultime tendenze mentre l'allieva è una ragazza ingenua e acculturata, alle prime esperienze con l'altro sesso. Certo alcune massime pronunciate dal personaggio di Azra, come "i libri non t'insegnano a vivere", rischiano di essere parzialmente pericolose soprattutto per un pubblico di adolescenti che dovrebbero invece, secondo la teoria promulgata, guardare a certi modelli che fanno del successo e dell'apparenza le loro uniche ragioni di vita. Le due storyline principali vivono su percorsi diametralmente opposti: mentre una segue canoni più consoni, tra litigi e riappacificazioni di sorta, la seconda indaga superficialmente sul fenomeno negativo dei ricatti online a sfondo sessuale, con tanto di predatore che viene poi consegnato alla giustizia come è giusto che sia.

Risate e sentimenti senza emozioni

Lezioni private: una sequenza del film

Personaggi secondari in forma di macchietta - a cominciare da quella zia che sembra essere uscita da un racconto di un secolo fa - forzature varie nella gestione dei rapporti interpersonali, scenette comiche che lasciano il tempo che trovano e condomini più o meno impiccioni che si rivelano però risolutori nelle ipotetiche fasi di rottura: Lezioni private rispolvera tutto l'immaginario di genere senza quel minimo di personalità necessario per rendere un minimo avvincente una storia dall'epilogo già scritto in partenza. Kivanç Baruönü, regista che bazzica da tempo nel filone - suoi titoli distribuiti anche in Italia quali Un lieto fine per il capo (2014) e Parla con tuo marito (2015) - non riesce a uscire da un'anonima mediocrità, risucchiando anche i suoi personaggi e un cast altrettanto spento (con la sola eccezione di Helin Kandemir, che nei panni di Hande è briosa e fresca al punto giusto) mai in grado di suscitare le necessarie emozioni a tema.

