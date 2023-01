Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 9 al 15 gennaio 2023)

La classifica dei titoli più visti su Netflix, tra serie tv e film, nella seconda settimana del 2023 non registra particolari cambiamenti, mantenendo in vetta Ginny & Georgia 2 e The Pale Blue Eye.

La seconda settimana di gennaio, dal 9 al 15 gennaio 2023, su Netflix registra pochi cambiamenti nella Top 10 delle serie tv più viste sulla piattaforma di streaming, mentre tra le fila dei film il dominio della saga di Harry Potter viene spezzato da due nuovi arrivi in catalogo, Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker e Ophelia.

In vetta nei titoli più visti rimangono però The Pale Blue Eye e la seconda stagione della serie Ginny & Georgia, che si lasciano alle spalle tutte le altre proposte di questo inizio 2023.

I film più visti su Netflix Italia della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023

Al primo posto della classifica settimanale dei 10 film più visti su Netflix si conferma il thriller The Pale Blue Eye con star Christian Bale, in grado di rimanere saldamente al vertice in quasi tutte le 92 nazioni in cui è presente nella Top 10.

Alle sue spalle non perde posizioni Glass Onion: Knives Out, il sequel diretto da Rian Johnson, che entra nei dieci lungometraggi più visti in 72 paesi, senza però riuscire a conquistare il primo posto. La prima new entry in classifica della settimana è Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker, il film ispirato a una storia vera che si rivolge a un pubblico di tutte le età con una storia semplice con al centro il legame tra un giovane laureato e il suo amico a quattro zampe, perdutosi durante una passeggiata. Il progetto con star Rob Lowe è riuscito a inserirsi nella Top 10 in 66 nazioni, anche in questo caso senza però raggiungere la vetta in nessuno dei mercati.

Dal quarto al sesto posto c'è poi spazio per tre dei titoli della saga di Harry Potter, seguito da Ophelia, il film con Daisy Ridley ispirato al capolavoro Amleto di William Shakespeare, che riesce a inserirsi nel blocco dedicato ai film tratti dai romanzi di J.K. Rowling.

1 The Pale Blue Eye - Un ex detective assolda un perspicace cadetto di nome Edgar Allan Poe perché lo aiuti a risolvere un macabro e misterioso caso di omicidio all'Accademia Militare degli Stati Uniti.

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, la recensione: Christian Bale e il mantello della morte

2 Glass Onion - Knives Out - Il famoso detective Benoit Blanc va in Grecia per risolvere un mistero che riguarda un miliardario della tecnologia e il suo eclettico gruppo di amici.

Glass Onion - Knives Out, la recensione del nuovo caso Netflix di Benoit Blanc: un atto di distruzione

3 Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker - Quando il suo amato cane scompare, un giovane intraprende un'incredibile ricerca insieme ai genitori per ritrovarlo e somministrargli i suoi farmaci salvavita.

Dog Gone - Lo straordinario viaggio di Gonker, la recensione: una storia semplice e sincera, ma poco incisiva

4 Harry Potter e la pietra filosofale - Il giorno del suo undicesimo compleanno, Harry Potter scopre di essere un potente mago e di essere atteso alla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Harry Potter e la pietra filosofale: 10 cose che (forse) non sapete sul film

5 Harry Potter e il principe mezzosangue - Quando trova un libro di proprietà del misterioso Principe Mezzosangue, Harry lo usa per avvicinarsi all'unica persona che potrebbe sapere come sconfiggere Voldemort.

Recensione Harry Potter e il principe mezzosangue (2009)

6 Harry Potter e la camera dei segreti - Harry ignora Dobby che lo avverte di non tornare a Hogwarts e si unisce a Ron e Hermione per indagare su una serie di misteriosi fenomeni.

Harry Potter e la camera dei segreti, la recensione: Un ritorno tra conferme e prime novità

7 Ofelia - Amore e morte - In questa rilettura di "Amleto" dal punto di vista di Ofelia, l'amore tra la dama di compagnia e il principe di Danimarca è distrutto dal tradimento e dalla follia.

8 Harry Potter e il calice di fuoco - Al suo quarto anno a Hogwarts, Harry Potter partecipa all'insidioso Torneo Tremaghi insieme ad altri giovani maghi che frequentano scuole di paesi lontani.

La colonna sonora di Harry Potter e il calice di fuoco

9 Harry Potter e i doni della morte - parte 1 - Il penultimo capitolo della saga di Harry Potter vede il giovane mago lasciare Hogwarts per distruggere gli Horcrux rimasti.

Recensione Harry Potter e i doni della morte - parte 1 (2010)

10 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - Al terzo anno a Hogwarts, Harry affronta l'ennesimo pericolo mortale quando il seguace di Voldemort Sirius Black evade dalla prigione per dargli la caccia.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: 5 motivi per cui è diverso da tutti gli altri film della saga

Le serie tv più viste su Netflix Italia della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023

La top 10 dei titoli più visti in streaming rimane quasi del tutto invariata, registrando solo l'arrivo della stagione 2 di Vikings: Valhalla al sesto posto. In vetta rimane la seconda stagione di Ginny & Georgia che riesce a mantenere il vertice in oltre la metà delle 88 nazioni in cui è presente in classifica. Il successo del secondo capitolo della storia trascina inoltre le puntate precedente fino al quarto posto.

Alle sue spalle rimangono Caleidoscopio e Mercoledì, che non hanno ceduto posizioni alla concorrenza.

La quinta stagione di The Good Doctor scivola di una posizione e viene incalzato dal debutto degli episodi inediti di Vikings: Valhalla, in grado di entrare nella Top 10 in 76 nazioni, senza però ottenere le visualizzazioni necessarie a conquistare il primo posto in classifica in nessuna area. L'unico progetto italiano presente nelle Top 10 dei film e delle serie tv è La vita bugiarda degli adulti che, nella seconda settimana di permanenza in catalogo, si ferma al settimo posto.

1 Ginny & Georgia: Stagione 2 - Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce a nord insieme ai figli Ginny e Austin... ma la famiglia scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata.

Ginny & Georgia, la recensione: la serie Netflix che strizza l'occhio a Una mamma per amica

2 Caleidoscopio - Un ladro professionista e la sua banda tentano un colpo epico e complesso del valore di 7 miliardi di dollari, ma tradimento, avidità e altre minacce mettono a rischio il piano.

Caleidoscopio, la recensione: un'esperienza audace per una serie (davvero) sorprendente

3 Mercoledì: Stagione 1 - Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

Mercoledì, la recensione della serie di Tim Burton: Essere un Addams oggi

4 Ginny & Georgia: Stagione 1 - Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce a nord insieme ai figli Ginny e Austin... ma la famiglia scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata.

5 The Good Doctor: Stagione 5 - Un chirurgo di talento nello spettro dell'autismo e della sindrome del savant è assunto in un prestigioso ospedale, dove affronta lo scetticismo di colleghi e pazienti.

6 Vikings: Valhalla - In questo sequel ambientato cento anni dopo "Vikings", una nuova generazione di eroi leggendari sorge per realizzare il proprio destino ed entrare nella storia.

Vikings: Valhalla, la recensione: Cronache della fine di in un'Era

7 La vita bugiarda degli adulti: Stagione 1 - Nella Napoli degli anni '90 la sfrontata e audace zia Vittoria aiuta la nipote a esplorare un diverso lato della città e indispettisce i severi genitori della ragazza.

La vita bugiarda degli adulti, la recensione: Edoardo De Angelis traduce il mondo della Ferrante per Netflix

8 La regina del sud: Stagione 3 - Dopo anni di sangue, sudore e lacrime una donna di umili origini si trova in una pericolosa posizione: sta per diventare una leggenda del narcotraffico.

9 Emily in Paris: stagione 3 - Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori.

Emily in Paris 3, la recensione: Lily Collins sempre più indecisa nella serie Netflix

10 Alice in Borderland: Stagione 2 - Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici.

Alice in Borderland 2, la recensione: risolvere l'enigma di Joker