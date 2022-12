Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 28 novembre al 4 dicembre)

Netlix ha svelato quali sono state le serie tv e i film più visti in Italia dal 28 novembre al 4 dicembre e in cima alle classifiche ci sono Mercoledì e il nuovo arrivo Troll.

La settimana dal 28 novembre al 4 dicembre su Netflix vede nuovamente Mercoledì in cima ai titoli più visti tra le serie tv, registrando nuovi record per la seconda settimana consecutiva, mentre tra i film più visti sale in vetta della top 10 la new entry Troll, superando la produzione italiana Il mio nome è vendetta.

I film più visti su Netflix Italia della settimana 28 novembre - 4 dicembre

Alle spalle di Troll, arrivato al primo posto in classifica in quasi tutte le 93 nazioni in cui è offerto il servizio di Netflix, si è piazzato il film con star Alessandro Gassman, giunto nella Top 10 in ben 91 nazioni. Le nuotatrici, che si è fermato al gradino più basso del podio, ha invece raggiunto la vetta in Egitto, Giordania e Libano.

Tra le new entry L'amante di Lady Chatterley ha conquistato l'attenzione in ben 86 nazioni, mentre il pubblico di Il Natale di Angel Falls è quasi dimezzato, essendo nei 10 titoli più visti in 43 mercati. Il film con Jason Momoa, Slumberland, alla terza settimana di permanenza in classifica è invece scivolato in sesta posizione.

1 Troll - Nel film diretto da Roar Uthayg, quando un'esplosione nelle montagne norvegesi risveglia un antico troll, i funzionari pubblici assoldano una coraggiosa paleontologa per scongiurare la catastrofe.

2 Il Mio Nome è Vendetta - Quando nemici dal passato uccidono la moglie e il cognato, un ex sicario della mafia si rifugia a Milano con la figlia per pianificare la sua vendetta. Oltre al protagonista Alessandro Gassman, nel cast ci sono Ginevra Francesconi e Remo Girone.

3 Le nuotatrici - Dalla guerra in Siria alle Olimpiadi di Rio del 2016, due sorelle intraprendono un viaggio rischioso, utilizzando in maniera eroica le proprie emozioni e il talento di nuotatrici.

4 Il diario segreto di Noel - Sgomberando la sua casa d'infanzia a Natale, uno scrittore, interpretato da Justin Hartley, incontra una donna in cerca della madre. Un vecchio diario potrà dischiudere il loro passato... e i loro cuori?

5 L'amante di Lady Chatterley - Nel film con star Emma Corrin e Jack O'Connell, la protagonista è l'aristocratica e infelicemente sposata Lady Chatterley intreccia una relazione passionale con il guardiacaccia della tenuta del marito e se ne innamora perdutamente.

6 Slumberland - Nel mondo dei sogni - Il film fantastico con protagonista Jason Momoa, tratto dall'omonima graphic novel, raccota quello che accade quando u'orfana giovane e coraggiosa, insieme a un ingombrante fuorilegge, attraversa il mondo dei sogni alla ricerca di una perla preziosa che realizzerà il suo più grande desiderio.

7 Il Natale di Angel Falls - Una dottoressa stacanovista decide di dimostrare all'ex che anche lei sa vivere lo spirito del Natale. Ed ecco che in suo aiuto arriva un barista... angelico!

8 Lesson Plan - Dopo la morte del suo migliore amico insegnante, un ex poliziotto accetta un incarico nella scuola dove lavorava per affrontare la gang che ritiene responsabile della sua morte.

9 Storia di un uomo d'azione - In questo dramma ispirato alla vita di Lucio Urtubia, un anarchico prende di mira una delle banche più grandi del mondo con un ingegnoso piano di contraffazione.

10 Un uomo tranquillo - Quando la misteriosa morte del figlio sconvolge la sua vita tranquilla, un autista di spazzaneve, interpretato da Liam Neeson, prende di mira un cartello della droga e compie una vendetta omicida.

Le serie tv più viste su Netflix Italia della settimana 28 novembre - 4 dicembre

La serie Mercoledì rimane stabile al primo posto in classifica in quasi tutti i territori in cui è presente Netflix, non arrivando in cima della Top 10 in nazioni come India, Corea del Sud e Taiwan. Alle sue spalle si conferma l'attenzione per 1899, la stagione sei di Elite e la quinta di The Crown.

Alle loro spalle entrano in classifica invece la stagione 6 di Rick and Morty - che ha conquistato l'attenzione del pubblico di nazioni come Estonia, Italia, Lituania, Malta, Israele, Turchia, Australia e Nuova Zelanda - seguita dalla seconda di L'estate in cui imparammo a volare. Dopo la seconda stagione di One of Us Is Lying e la quarta Manifest, che con la prima è per la tredicesima settimana in classifica, il terzo capitolo della storia di Blood & Water si posiziona al nono posto.

1 Mercoledì: Stagione 1 . Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

2 1899: Stagione 1 - Nella nuova serie dei creatori di Dark alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

3 Élite: Stagione 6 - Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio.

4 The Crown: Stagione 5 - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Nella quinta stagione, dopo il cambio di cast, si dà spazio negli episodi alla fine del matrimonio tra Carlo e Diana e a nuovi problemi per il regno di Elisabetta II.

5 Rick and Morty: Stagione 6 - Il brillante scienziato ubriacone Rick va alla scoperta di altri mondi e dimensioni insieme a Morty, il suo inquieto nipote adolescente.

7 Uno di noi sta mentendo: Stagione 2 - Cinque liceali diversi tra loro finiscono insieme in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo con un gioco del gatto con il topo.

8 Manifest: Stagione 4 - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro.

9 Blood & Water: Stagione 2 - Dopo un incontro a una festa, un'adolescente di Città del Capo cerca di scoprire se la stella del nuoto di una scuola privata è sua sorella, rapita alla nascita.

10 Manifest: Stagione 1