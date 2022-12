Il Natale di Angel Falls, la recensione: un innocuo film tv che ci fa (ri)trovare Chad Michael Murray

Dando uno sguardo alla Top 10 Netflix (italiana, ovvio) si capiscono tante cose. La prima, quella più lampante, è che il pubblico cerca film in cui potersi ritrovare, storie crime (possibilmente vere) e, soprattutto, titoli leggeri, semplici, immediati. Che non pretendono chissà quale predisposizione alla visione. Lecito, visto quanto il mezzo streaming sia la distribuzione più democratica possibile (come tutte le cose domestiche), ma anche abbastanza svilente se consideriamo quanto ci siano centinai di titoli di qualità (anche leggera, perché la leggerezza è un pregio) totalmente ignorati. Un presupposto necessario per capire Il Natale di Angel Falls (Angel Falls Christmas, titolo originale), un film dalla difficile demarcazione critica. Il motivo? Come sopra: quello di Jerry Ciccoritti, regista canadese dal sangue italiano, attivissimo nel sottobosco dei family movie televisivi dalle vibrazioni Anni Novanta, è un film talmente (ma talmente!) leggero da risultare quasi inconsistente.

Il Natale di Angel Falls: Chad Michael Murray, Jessica Lowndes in una scena del film

Chiaro, la profondità di prospettiva non può e non deve essere prerogativa di un film targato GAC Family, ossia un canale via caso statunitense orientata sui family movie in cui la qualità e l'entusiasmo giocano un ruolo decisamente secondario. Per fare un paragone, i film GAC (ampliati nel patriotico canale Great American Family) sono ancora più estremi di quelli targati Hallmark: zucchero, sorrisi, musichette, attori scaduti (e scadenti), una confezione incipriata e patinata perfetta per un pomeriggio da tempore casalingo. Figuriamoci se poi il filo conduttore sono le festività natalizie, di cui il catalogo Netflix fa a ragion veduta una cassa di risonanza. Ma, nonostante tutto, Il Natale di Angel Falls ha comunque diversi spunti di riflessione, e non tutti nobili. Anzi, a dire il vero quasi nessuno è degno di nota ma, e non possiamo che alzare le mani, quello di Ciccoritti è un film tanto innocuo da risultare incriticabile.

15 migliori film di Natale per famiglie da vedere tutti insieme

La magia del Natale

Il Natale di Angel Falls: Chad Michael Murray, Jessica Lowndes in una scena del film

Il primo passaggio è quello relativo al plot, con la sceneggiatura firmata da John-Eliot Jorda e Carlie Mantilla. Protagonista è Ally Morgan (Jessica Lowndes), che si alterna tra una vita quotidiana e il lavoro da dottoressa del pronto soccorso. Un lavoro non facile, che la fa allontanare dal suo ragazzo, Josh (David Reale). Anche perché Ally accetta l'ennesimo turno straordinario che, guarda caso, coincide con la vigilia di Natale. Potrebbe essere troppo, Un dicembre non facile per la ragazza ma, quando tutto sembra perduto, e in stile favola di Natale, la dottoressa Ally incontra per caso il bel Gabe (Chad Michael Murray), una sorta di spirito guida che le farà riscoprire la magia del Natale e le prospettive della sua vita di coppia.

Film di Natale: i 20 più bei film da vedere

Ecco dov'era Chad Michael Murray!

Il Natale di Angel Falls: Chad Michael Murray, Jessica Lowndes in una scena del film

Se Il Natale di Angel Falls vanta una messa in scena marcatamente artificiale (per non parlare della propensione ad un casting quasi totalmente white...) oltre ad una disarmante e generale vacuità (davvero, difficile da approfondire), il film di Jerry Ciccoritti nella sua scontata evoluzione (tutto si aggiusta, tutto si sistema, tutto è intuibile) e nel suo innocente spirito natalizio ci fa (ri)trovare con sorpresa un mitico volto che, agli inizi del Duemila, invase le camerette delle teen-ager di mezzo mondo: ecco che fine aveva fatto Chad Michael Murray! L'ex erede di Brad Pitt (sic) nel film si affianca - come una specie di angelo - alla presenza di Jessica Lowndes, altra meteora del cinema e della tv di inizio Millennio. Gli unici spunti, uniti alla sempre efficace atmosfera natalizia, di un film fuori tempo e fuori giri che non nasconde minimamente il suo essere un "film per la televisione".