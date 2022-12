L'amante di Lady Chatterley, la recensione: il film con Emma Corrin è un inno all’amore più che al sesso

Se il libro scandalo da cui è tratto rischiasse di trarci in inganno, va chiarito subito che è l'amore il tema principale che andremo a trattare nella recensione de L'amante di Lady Chatterley, nuovo adattamento del romanzo di D.H. Lawrence con Emma Corrin nel ruolo della libertina e appassionata Lady Chatterley. Diretto dalla regista francese Laure de Clermont-Tonnerre, già secondo in classifica tra i più visti su Netflix, il film offre il punto di vista femminile e approfondito di Lady Chatterley (Corrin) sul suo coinvolgimento fisico prima e innamoramento poi per il silenzioso e affascinante guardacaccia Oliver Mellors (Jack O'Connell).

L'amante di Lady Chatterley: una scena del film

Partiamo dall'inizio. Siamo nell'Inghilterra tra le due guerre mondiali e conosciamo la nostra protagonista, Constance detta Connie, mentre è in procinto di convolare a nozze con l'uomo di cui sembra molto innamorata, il benestante aristocratico e pronto a ripartire per il fronte, Lord Clifford Chatterley (Matthew Duckett). Non sappiamo molto del suo passato, nel libro più contestualizzato, ma dai discorsi fatti con la sorella Ilda (​​Faye Marsay), comprendiamo che Connie è cresciuta in un contesto ricco e socio-culturalmente libero. Si allude al sesso con fare abbastanaza esplicito e lo si fa per raccontare un aspetto del carattere di Connie, non certo una sprovveduta in quanto a relazioni sentimentali e carnali. Si sposa, dunque, per amore, nonostante nel suo passato ci sia stata l'inclinazione ad invaghirsi un po' troppo facilmente. Al ritorno dalla guerra, Clifford è cambiato, paralizzato dal bacino in giù e con una visione del matrimonio sempre più lontana da quella romantica della sua Connie. La distanza che, di giorno in giorno, diventa sempre più grande tra i due, fisica ed emotiva, verrà colmata, come da copione, o dovremmo dire, da romanzo, dall'incontro travolgente con il bel guardiacaccia della tenuta Chatterley, il solitario Oliver (O'Connell). L'amante di Lady Chatterley nella versione di Laure de Clermont-Tonnerre, scritta da David Magee, è un crescendo di amore, passione e sensi e pur cedendo alla lussuria, è chiaramente un film che si interroga su cosa significhi veramente amare qualcuno. Emma Corrin, già amatissima in versione Lady D per The Crown 4 e Jack O'Connell sono perfetti insieme, ogni slancio dell'uno verso l'altro, ogni sguardo, sospiro o bacio furtivo sono tasselli di una dinamica che fa scintille da qualsiasi angolo la si analizzi. Lussuria quanto basta quindi e molto amore per un film che poteva reggere tranquillamente una presenza in sala, come dimostra la première al Telluride Film Festival.

L'amore tradito

L'amante di Lady Chatterley: una scena del film

Quando conosciamo Connie, non ci viene fatto mistero che la ragazza sia una persona che ama farsi trasportare dalle emozioni. Risulta però facile credere al suo sincero amore per quest'uomo, Clifford, in cui lei vede la possibilità di una storia d'amore duratura, un impegno stabile, una cura e una protezione, una famiglia. Non si lascia abbattere da una prima notte di nozze dove il suo entusiasmo per il contatto fisico non è del tutto contraccambiato e non si dà per vinta neanche di fronte al ritorno di Clifford dalla guerra, paralizzato e impossibilitato fisicamente ( e aggiungeremo indisposto emotivamente) a ricambiare le sue attenzioni.

L'amante di Lady Chatterley: una scena del film

Ben presto però l'amore e la dedizione di Connie verranno traditi costantemente da una sorta di assenza mentale del marito, convinto che provvedere economicamente alla moglie sia prova d'affetto. Ciliegina sulla torta di una rottura annunciata, ancor prima di qualsiasi guardiacaccia all'orizzonte, la vera proposta "oscena" di Clifford: chiederle di donargli un erede, concependolo con un uomo qualunque, basta che non si sappia in giro. È un amore tradito e trafitto quello di Conne per Clifford, costretta alla solitudine delle sue camminate per la tenuta Chatterley in compagnia di libri scandalosi per l'epoca, come l'Ulisse di James Joyce

Passione silenziosa

L'amante di Lady Chatterley: una scena del film

Ed è proprio quel libro proibito a far sì che due anime apparentemente diverse come quelle di Connie e Oliver si scoprano affini. Lei si rifugia nella lettura, al caldo di una piccolo rifugio nel bosco dove il guardiacaccia svolge lavoretti per la tenuta e lì i due si osservano mai guardandosi negli occhi. Le atmosfere inglesi, una fotografia scarna, fatta di grigi e verdi bucolici, accesi solo dai vestiti spesso bianchi, gialli (che poi diventeranno verdi, rosa) della spigolosa e a volte spettinata Connie, fanno da sfondo alla danza di corteggiamento tra i due che sfocia in un gesto, disperatamente desideroso di contatto di lei che chiede, letteralmente, di essere amata. Da una passione silenziosa però, Laure de Clermont-Tonnerre ci guida sulla strada della connessione psichica e a tratti spirituale che c'è tra i due. E un trovarsi d'accordo, molto più semplicemente, su cosa sia l'amore per loro.

Una storia d'amore

L'amante di Lady Chatterley: una scena del film

"Ha rinunciato a tutto per lui, al titolo, alla ricchezza e alla posizione sociale. Non voglio sentire un'altra parola contro di loro, questa è una storia d'amore" dice verso la fine del film la signora Bolton (Joely Richardson), caregiver di Lord Clifford e persona totalmente in grado di chiamare l'amore con il proprio nome, quando assiste alla sua presenza. L'amante di Lady Chatterley secondo Laure de Clermont-Tonnerre ha tanto sesso quanto ne può avere una coppia che condivide una corrispondenza di amorosi sensi, per dirla alla Foscolo.

L'amante di Lady Chatterley: una scena del film

Scandaloso per l'epoca e invidiabile in quanto ad affinità fisica e spirituale al giorno d'oggi. Chi pensa che il film sia una versione primi del 900 di 50 sfumature, sarà meglio che visiti altri lidi, vedi titoli come 365 giorni.