Netflix salterà la stagione dei festival in vista della corsa agli Oscar 2021?

La stagione dei festival cinematografici sarà molto strana in questo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria globale che avrebbe spinto Netflix a non presentare nessuno dei suoi film ai festival che avranno luogo nella seconda metà anno, come Venezia o il New York Film Festival, di solito trampolini di lancio per la corsa agli Oscar.

La decisione del colosso dello streaming sarebbe una strategia dovuta al cambio di regole annunciate per gli Oscar 2021. L'Academy e i Golden Globes, infatti, hanno dovuto adattare il regolamento ai cambiamenti che la pandemia di Coronavirus ha portato nel mondo dell'intrattenimento. La gara è ora aperta anche ai film presentati in streaming e video On Demand, ecco perché Netflix non ha effettivamente bisogno di trampolini di lancio come i festival ai quali di solito partecipava negli anni scorsi.

La società ha rimosso dal circuito dei festival numerosi titoli molto attesi come Mank di David Fincher, con Gary Oldman e Amanda Seyfried,Hillbilly Elegy di Ron Howard, interpretato da Amy Adams, I'm Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman con Toni Collette e Jesse Plemons, Ma Rainey's Black Bottom di George C. Wolfe, interpretato da Viola Davis, Denzel Washington e Chadwick Boseman, il debutto di Radha Blank al Sundance The 40-Old-Old Version e White Tiger di Ramin Bahrani.

La verità è che quest'anno Netflix ha delle alternative valide per partecipare agli Oscar 2021, anche se questa decisione sarà un duro colpo per i festival che verranno nei prossimi mesi, in particolare per quelli più piccoli.