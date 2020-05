Oscar 2021 e SAG Awards: nuove regole per i documentari, apertura nei confronti dello streaming

Gli Oscar 2021 e i SAG Awards hanno annunciato che la distribuzione nelle sale, anche nel caso dei documentari per quanto riguarda l'Academy, non sarà un requisito necessario per poter ottenere una nomination.

Le decisioni sono state prese tenendo conto dell'attuale situazione internazionale e negli Stati Uniti che rende impossibile la tradizionale permanenza nelle sale.

L'Academy of Motion Picture Ars and Sciences ha oggi deliberato che in occasione di questa edizione i documentari possono essere considerati per una candidatura anche se non sono rimasti nelle sale di Los Angeles e New York per sette giorni, come accadeva in passato.

Nelle regole degli Oscar 2021 si specifica inoltre come basta che un titolo sia stato annunciato o programmato come parte della selezione di uno dei festival cinematografici utili per poter essere in corsa per una nomination, eliminando quindi il precedente punto del regolamento che prevedeva la vincita di un premio. I festival "qualificanti" sono Berlin International Film Festival, CPH:DOX, Full Frame Documentary Film Festival, Hot Docs Canadian International Documentary Festival, San Francisco International Film Festival, South by Southwest, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival e True/False Film Festival. Alcuni degli eventi avevano infatti svelato la propria programmazione prima di dover cancellare l'appuntamento. I festival che permettono di qualificarsi saliranno inoltre a quota 36 e sarà utile anche una distribuzione in streaming, video on demand o altri broadcast senza aver partecipato ai festival o la proiezione nei cinema se si era già annunciato un debutto nelle sale poi posticipato o cancellato. Se le sale riapriranno, infine, i documentari per essere proposti ai membri dell'Academy dovranno essere distribuiti per sette giorni anche in una sola città tra Los Angeles, New York, la Bay Area, Chicago e Atlanta.

I SAG Awards, pur non avendo ancora ufficializzato le modifiche al regolamento, hanno confermato che si seguirà l'esempio dell'Academy e si permetterà di nominare gli attori che hanno recitato in film la cui uscita nelle sale è stata cancellata o rimandata, venendo poi distribuiti in streaming o video on demand. Il sindacato degli attori americani svelerà le eventuali modifiche al regolamento nel mese di giugno.