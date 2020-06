Netflix rimuove The League of Gentlemen e The Mighty Boosh per via delle blackface

Le blackface ancora al centro del mirino di Netflix che rimuove le serie The League of Gentlemen e The Mighty Boosh per via della comicità percepita come razzista.

Dopo Little Britain, Netflix ha rimosso altre due serie tv che facevano uso delle blackface: si tratta di The League of Gentlemen e The Mighty Boosh. The League of Gentleman è ancora disponibile su BBC iPlayer da dove - pare - non dovrebbe essere rimossa.

Spirit of Jazz in The Mighty Boosh and Papa Lazarou in The League of Gentlemen sono interpretati da attori bianchi con la faccia truccata di nero, rappresentazione che Netflix ha deciso di bandire sull'onda del movimento di protesta Black Lives Matter.

Il co-creatore di The Mighty Boosh, Noel Fielding, ha interpretato Spirit of Jazz nello show, fantasma del musicista fittizio Howlin' Jimmy Jefferson. Fielding ha dato vita con la stessa tecnica anche a Old Gregg, personaggio ispirato al musicista Rick James.

Quanto a The League of Gentlemen, a interpretare Papa Lazarou è il co-creatore della serie Reece Shearsmith, il quale ha sempre negato che il suo personaggio fosse nero. In un'intervista all'Independent a febbraio, Shearsmith ha dichiato: "Non ero io che interpretavo un uomo nero. Era questo trucco da clown con cui avevamo pensato di rappresentare una sorta di BauBau. E non credo che nessuno si sia mai lamentato."

Via col Vento diventa un bestseller su Amazon dopo la rimozione da HBO Max

Già la serie a sketch Little Britain era stata rimossa da Netflix e altre piattaforme per le accuse di razzismo. Ma la rimozione (provvisoria) più significativa è quella operata da HBO Max che ha rimosso il classico Via col vento dal catalogo per poi riproporlo con un disclaimer che spiega il contesto storico.