Via col Vento diventa un bestseller su Amazon dopo la rimozione da HBO Max

Via col vento è entrato nella classifica dei titoli più venduti su Amazon dopo la controversa scelta compuiuta da HBO Max che lo ha temporaneamente rimosso dal proprio catalogo a causa della rappresentazione "razzista".

Negli Stati Uniti il lungometraggio è diventato immediatamente tra le opere cinematografiche più acquistate e noleggiate, come dimostrano i dati online.

Il film Via col vento è stato particolarmente venduto su Amazon, dove è presente con un'edizione in due dischi e a noleggio e acquisto in formato HD. Su iTunes, inoltre, l'opera è arrivata alla quinta posizione dei titoli più visti rimanendo alle spalle solo di The Hunt, Birds of Prey, Bad Boys for Life e L'uomo invisibile.

Via col vento: HBO Max rimuove il film dal catalogo, tornerà con la discussione del contesto storico

WarnerMedia ha annunciato nella giornata di martedì di aver rimosso il film dalla piattaforma di streaming con l'intenzione di riproporlo accompagnato da un approfondimento legato al contesto storico relativo agli anni in cui è stato realizzato e per denunciare "gli stereotipi razziali presenti".

Il lungometraggio con star Vivienne Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel e Olivia de Havilland è un adattamento del romanzo scritto nel 1936 da Margaret Mitchell e ha conquistato otto Oscar, tra cui quello per il miglior regista, assegnato a Victor Fleming, e alla miglior attrice non protagonista. McDaniel è infatti diventata la prima attrice afroamericana a conquistare un premio assegnato dall'Academy.