Netflix: ecco tutte le novità di agosto 2025, dalla seconda stagione di Mercoledì a Ogni Maledetto Fantacalcio

Per chi rimane a casa, il mese di agosto 2025 targato Netflix sarà ricco di titoli: film, serie tv, documentari. Ritroveremo la sagace Mercoledì, la seconda stagione di Uno splendido errore, la nuova serie animata dei creatori di Bojack Horseman.

Tra i film invece, la commedia italiana Ogni maledetto Fantacalcio e una selezione di titoli dedicati al calcio.

Le serie

Iniziamo dalla serie:

Mercoledì S2 parte 1, dal 6 agosto (parte 2 dal 3 settembre)

Young Millionaires, dal 13 agosto

Hostage, dal 21 agosto

Long Story Short, dal 22 agosto (animazione)

Uno splendido errore S2, dal 28 agosto

Mercoledì

Nella seconda stagione di Mercoledì, la protagonista torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

I film

Il mio anno a Oxoford, dal 1º agosto

Fixed-Un'ultima avventura, dal 13 agosto

Mononoke-Il film 2: le ceneri dell'ira, dal 14 agosto (anime)

La notte arriva sempre, dal 15 agosto

Il club dei delitti del giovedì, dal 25 agosto

Ogni maledetto Fantacalcio, dal 27 agosto

Locandina di Ogni Maledetto Fantacalcio

Ogni maledetto Fantacalcio è una commedia con Caterina Guzzanti, Giacomo Ferrara ed Enrico Borello. Fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? È questa l'insolita domanda che si deve porre una sarcastica giudice, mentre interroga Simone, spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa di Gianni. Gianni non è solo il suo migliore amico, è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio "Mai una gioia" nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi. Il giorno del suo matrimonio -e dell'ultima, decisiva giornata di campionato- Gianni però non si è presentato all'altare e, ancora più strano, non ha messo la formazione. Le surreali indagini coinvolgono tutta la folle comitiva, inclusa Andrea (Silvia D'Amico), l'ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto. Dalla chat di gruppo si scatena il delirio: insulti, accuse, screen compromettenti... e una quantità sospetta di minacce di morte. È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Perché a volte, il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus... e vendetta.

I film e documentari sul calcio

Per il mese di agosto, mese in cui tornano i campionati, anche Netflix scende in campo e propone una serie di titoli a tema calcio. Eccoli:

Ogni maledetto Fantacalcio

Pelé: il re del calcio

Beckham

Il divin codino

Neymar-Il caos perfetto

The beautiful game

I documentari

Infine, due nuovi documentari arrivano in piattaforma: + Stolen: il furto del secolo, dall'8 agosto + Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo, dal 29 agosto