Napoleon: Tahar Rahim nel cast del film di Ridley Scott

Napoleon, il nuovo film diretto da Ridley Scott, avrà nel proprio cast anche Tahar Rahim, attore recentemente tra gli interpreti della serie The Serpent.

Il progetto avrà come star Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, che ha sostituito Jodie Comer nell'atteso progetto.

Le riprese di Napoleon sono attualmente in corso e sul grande schermo verrà portata la storia del leader e imperatore francese. Il film, scritto da David Scarpa e diretto da Ridley Scott, proporrà un approccio originale e personale alle origini di Napoleone e alla sua spietata scalata verso il successo tramite il racconto della sua storia d'amore con Josephine. Il film mostrerà le famose battaglie di Napoleone, l'ambizione senza freni e l'incredibile mente strategica dell'uomo, uno straordinario leader militare e visionario.

Il regista, nel 2021, ha portato nelle sale ben due film: The Last Duel, in cui Jodie Comer ha recitato accanto a Matt Damon e Adam Driver, e House of Gucci, dal cast stellare guidato da Lady Gaga, Jared Leto, Driver e Al Pacino.

L'attore Tahar Rahim avrà la parte di Paul Barras, entrato nell'esercito francese a 16 anni.

Ridley Scott, oltre a essere regista del progetto, ne sarà produttore tramite la Scott Free Productions, in collaborazione con Mark Huffam e Kevin Walsh. Napoleon è una collaborazione con Apple TV+.