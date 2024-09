Napoleon, Ridley Scott: "Abbiamo dovuto riscrivere la sceneggiatura in 10 giorni"

Una delle storie più bizzarre emerse di recente su Joaquin Phoenix riguardava la sua minaccia di lasciare il film Napoleon di Ridley Scott a meno che non fosse stato coinvolto Paul Thomas Anderson nella riscrittura del film.

Questo conferma ciò che molti avevano dichiarato essere lo strano comportamento di Phoenix nei confronti di Scott poco prima dell'inizio della produzione di Napoleon alla fine del 2022. Comportamento che è continuato per tutta la durata della produzione del film.

Brian Cox critica Joaquin Phoenix nel film Napoleon: "L'avrei interpretato meglio io, lui è terribile"

La folle riscrittura

In una nuova intervista rilasciata a Total Film, Scott aggiunge ulteriori dettagli a questa storia. È emerso che Phoenix ha avuto paura del film solo 10 giorni prima dell'inizio della produzione di Napoleon.

Napoleon: Joaquin Phoenix in una foto del film

"Siamo andati in questa stanza alla Scott Free Productions e abbiamo fatto un'enorme riscrittura della sceneggiatura di Napoleon, a circa 10 giorni dalle riprese. È stato un turno lungo. Perché all'improvviso Phoenix era arrivato e aveva detto: 'Non credo di poterlo fare'. Ma è un grande. Fa sempre così. Credo che lo faccia apposta per spaventarmi a morte, per assicurarsi che io stia attento".

L'anno scorso, Scott ha raccontato a Empire di aver riscritto l'intera sceneggiatura di Napoleon sulla base degli implacabili appunti di Phoenix. "Con Joaquin possiamo riscrivere il film se si sente a disagio, e questo è successo con Napoleon. Abbiamo modificato il film per aiutarlo a concentrarsi su chi fosse Bonaparte. Ho dovuto rispettarlo perché quello che veniva detto era incredibilmente costruttivo. Ha fatto sì che tutto migliorasse".

Napoleon: Joaquin Phoenix di fronte alla Sfinge

Contrariamente a quanto qualcuno potrebbe sospettare, non sembra che Paul Thomas Anderson sia stato coinvolto nella riscrittura di Napoleon. Non c'è alcuna indicazione o conferma a tal proposito. Molteplici fonti invece hanno testimoniato che Anderson ha sicuramente riscritto Killers of the Flower Moon di Scorsese.

Una Director's Cut di Napoleon, con 48 minuti di riprese aggiuntive, è stata rilasciata su Apple TV la scorsa settimana. Scott ha dichiarato a Total Film che preferisce questa versione a quella che abbiamo visto nelle sale. Inoltre, a novembre uscirà nelle sale Il Gladiatore 2 e attualmente è impegnato nel casting del suo biopic su Bee Gess, le cui riprese sono previste per l'inizio del prossimo anno.