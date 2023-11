Napoleon: le prime reazioni lodano l'aspetto epico e la performance di Vanessa Kirby, ma il tono non convince

Napoleon di Ridley Scott è una sontuosa festa per gli occhi secondo le prime reazioni della critica, ma vi sono alcune perplessità sul tono adottato dall'epica pellicola biografica che descrive la vita dell'imperatore Napoleone (Joaquin Phoenix) e la sua relazione sia come sovrano che come marito con l'imperatrice Giuseppina (Vanessa Kirby).

Napoleon: Joaquin Phoenix in una scena del film

Napoleon approderà nei cinema italiani il 23 novembre in una versione lunga due ore e 38 minuti, mentre una seconda versione, lunga quattro ore, debutterà successivamente su Apple TV+.

Napoleon, Ridley Scott risponde allo storico che ha identificato gli errori nel trailer: "Fatti una vita"

Dubbi sulla durata

Molti critici hanno sottolineato come, il difetto più grande di Napoleon, sia la sensazione che il tempo sia condensato. Secondo David Ehrlich di IndieWire, "Napoleone sembra un film di 4 ore tagliato a pezzi, ma è così divertente durante la prima metà, quando Ridley Scott rilegge il personaggio di Napoleone rivelando quanto sia imbarazzante essere un uomo con tali ambizioni".

In un'intervista di ottobre con Total Film, Ridley Scott si è detto entusiasta che i fan vedano entrambe le versioni del film: "Quello che accadrà è che proietteremo la versione cinematografica con Sony, poi il film arriverà in streaming in una versione di quattro ore e 10 minuti che al momento è ancora in fase di montaggio".

È interessante notare come i critici sembrino divisi sul tono del film, alcuni ritengono che lo humor abbondante possa virare in direzione del camp, altri non hanno trovato il film per niente divertente. Brian Tallerico di RogerEbert ha dichiarato: "So che l'ironia è soggettiva e mi sono piaciute alcune delle scelte che Joaquin Phoenix fa nei panni di Napoleon Baby Man (anche se ne servivano di più), ma le persone che hanno riso istericamente per tutto il tempo hanno visto un film diverso rispetto a me. Soprattutto nella lunga ultima ora senza risate".

Molti hanno elogiato Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista, come Brent Lang di Variety, che ha scritto: "fa molte scelte in #Napoleon, la maggior parte delle quali buone", mentre il redattore associato di Paste Magazine, Jesse Hassenger, ha detto che quando Phoenix interpreta il personaggio come "un piccolo strambo funziona davvero". Grandi lodi per la performance "da premio Oscar"Vanessa Kirby nei panni dell'Imperatrice Giuseppina.