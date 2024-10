Mission: Impossible 8, svelato quando sarà pubblicato il primo trailer

Più di un anno dopo l'uscita di Dead Reckoning, la saga di Mission: Impossible è pronta a svelare le prime immagini del sequel, che proseguirà la storia di Ethan Hunt nel momento in cui l'avevamo lasciata, con Tom Cruise pronto alla sua nuova missione.

Un paio di settimane fa, Simon Pegg si era lasciato sfuggire che avremmo potuto vedere un primo trailer di Mission: Impossible 8 (il cui titolo definitivo deve ancora essere annunciato) in allegato alle copie de Il Gladiatore 2, ma stando a quanto ha appena rivelato un insider del settore, lo potremmo vedere anche prima di quella data.

Secondo quanto svelato dal noto scooper Daniel Richtman, il primo trailer ufficiale del sequel di Dead Reckoning dovrebbe essere pubblicato lunedì prossimo, l'11 novembre 2024. Col filmato dovrebbe arrivare anche la rivelazione del titolo, che non dovrebbe più essere Dead Reckoning - Parte Due, come era stato originariamente previsto.

Le reazioni a Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno possono anche essere state entusiasmanti sia per la critica che per il pubblico, ma il film non è stato un grande successo al botteghino a causa dell'elevato budget, gonfiato dai problemi causati dal COVID, di 290 milioni di dollari. Il marketing del prossimo film, quindi, dovrà davvero catturare l'attenzione del pubblico, rendendo il nuovo capitolo uno di quelli da non perdere nelle sale.

Mission: Impossible 8 sarà "diverso" dai precedenti capitoli: "Il pubblico ne sarà scioccato"

Sappiamo che Tom Cruise fa le cose in grande, ma probabilmente neppure lui prevedeva che il budget di Mission: Impossible 8 avrebbe superato i 300 milioni di dollari, cifra stellare che richiederà incassi da capogiro per essere recuperata.

Dopo il rendimento insufficiente di Dead Reckoning, è possibile che la storia dell'ottavo film sia cambiata rispetto a quella originariamente prevista. Il trailer di Mission: Impossible 8 dovrà chiarire questo aspetto, fornendo un'idea più precisa di dove andrà a finire la storia di Ethan e se sarà o meno l'ultimo capitolo del franchise. In ogni caso, è probabile che il pubblico dovrà aspettare meno di una settimana prima che il trailer venga reso pubblico.