Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino elogia il film: "È un vaf**anculo ai fanatici dei fumetti"

Dopo una corsa disastrosa al botteghino, Joker: Folie à Deux è approdato oggi sulle piattaforme VOD, mentre la Warner Bros. cerca di recuperare tutto il possibile da un film che promette di provocare una perdita considerevole.

Il sequel di Joker non è stato accolto positivamente né dalla critica né dal pubblico, ma il film si è guadagnato il favore del regista di Pulp Fiction e C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino.

Durante un'intervista a The Bret Easton Ellis Podcast Tarantino ha infatti proclamato il suo amore per un film che, secondo lui, non avrebbe potuto "funzionare come film", spiegando di essere "abbastanza nichilista" da apprezzare comunque un titolo del genere.

Joker: Folie à Deux, svelati i compensi di Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Cosa ha detto Tarantino

"Mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Molto. Tipo, tremendamente, e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia", ha detto Tarantino. "Pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale e non pensavo che funzionasse come film. E si, sono abbastanza nichilista da apprezzare un film che non funziona come tale o che è in qualche modo un grande, gigantesco pasticcio. E non l'ho trovato un esercizio intellettuale. Mi ha davvero coinvolto. Mi sono piaciute molto le sequenze musicali. Mi hanno davvero coinvolto. Ho pensato che più le canzoni erano banali, meglio erano. Mi sono ritrovato ad ascoltare il testo di 'For Once in My Life' come non avevo mai fatto prima".

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in coppia sul palcoscenico

Il regista ha inoltre elogiato l'interpretazione di Phoenix del Joker, Arthur Fleck, definendola "una delle migliori performance che abbia mai visto in vita mia". Tarantino ha anche espresso la sua opinione sul regista del sequel, Todd Phillips. Ha detto che lo stesso Phillips è stato un burlone per aver realizzato un film che è stato un grande "vaf*anculo" all'industria dell'intrattenimento nel suo complesso, oltre che direttamente ai fan dei cinecomic.

"Il Joker ha diretto il film", ha detto Tarantino. "Todd Phillips è il Joker. Trovo così affascinante l'intero concetto alla base, anche lui che spende i soldi dello studio... li ha spesi esattamente come li avrebbe spesi Joker, no? E poi il suo grande regalo a sorpresa... avete presente i saltamartini? O quando qualcuno ti tende una mano e ti ritrovi percosso da una scarica di 10.000 volt? Ecco, lui l'ha fatto con i nerd dei fumetti. Sta dicendo vaanculo a tutti loro. Sta dicendo vaanculo al pubblico. Sta dicendo fancu*o a Hollywood, a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Bros. [...] E Todd Phillips è il Joker. Un film di Joker, ecco cos'è. Lui è il Joker".

Il primo film ha registrato un record di miliardi di dollari al botteghino. Il suo sequel è stato finora molto lontano da questo risultato. Dalla sua uscita il 4 ottobre, Joker: Folie à Deux ha incassato solo circa 60 milioni di dollari in patria e 201 milioni in tutto il mondo.