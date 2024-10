Christopher Lee sarà ancora Saruman ne Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ecco come

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim vedrà il ritorno di una voce incredibilmente celebre, quella di Sir Christopher Lee. L'icona di Hollywood che ha prestato la sua voce allo stregone Saruman nella saga di Peter Jackson tornerà a dar voce alla versione animata del personaggio nel film in arrivo col benestare dei suoi eredi.

La produttrice di The War of The Rohirrim Philippa Boyens ha spiegato come sarà possibile il suo ritorno dopo che il divo è scomparso nel 2015. Diretto da Kenji Kamiyama, il film animato è ambientato centinaia di anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson e racconta il conflitto tra Helm Hammerhand, il re di Rohan e creatore del Fosso di Helm, e i Dunlandiani. Il ricchissimo cast vocale del film vede il ritorno di Miranda Otto nei panni di Éowyn, con l'aggiunta di Brian Cox (Helm), Luke Pasqualino (Wulf) e Gaia Wise (Hèra).

Nel corso di una recente intervista con TheOneRing, Philippa Boyens ha rivelato che, dopo aver ottenuto il permesso dalla moglie di Christopher Lee, Gitte, il team creativo è riuscito a utilizzare le registrazioni vocali dell'attore realizzate per Lo Hobbit per dare vita alla versione di Saruman dell'anime.

"Quando abbiamo contattato Gitte, Lady Lee, che purtroppo non è più con noi, ha detto la cosa che penso che Peter Jackson sentisse nel suo cuore, ovvero che Sir Christopher avrebbe voluto questo. E così abbiamo recuperato le sue registrazioni, abbiamo risentito la sua voce non solo mentre pronunciava le sue battute, ma anche mentre parlava con noi" ha spiegato la produttrice. "Abbiamo recuperato una battuta e abbiamo visto che ne aveva registrate diverse versioni. Possiamo usarla? Possiamo trovarne una nuova lettura e cambiarla un po'?. E i nostri brillanti ragazzi lo hanno fatto. Ma è un pezzo autentico della performance di Christopher Lee su cui si basa. Ad essere onesti, non abbiamo cercato qualcuno che avesse una voce simile alla sua. Ora, so che Internet dirà, ovviamente, 'C'è un milione di persone che avrebbe potuto imitare la voce di Christopher Lee', ma sapete una cosa? Non credo. Sono così felice che abbiamo usato la sua voce, è fantastico".

Una scena de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim

Cosa significa il ritorno di Saruman per il film?

Al momento è difficile prevedere quanto spazio avrà il personaggio di Saruman ne La guerra dei Rohirrim. Le parole di Philippa Boyens potrebbero far pensare a un semplice cameo. Sebbene l'anime sia ambientato centinaia di anni prima della ricerca di Frodo, la comparsa di Saruman non infrange il canone poiché il mago arriva nella Terra di Mezzo diverse migliaia di anni prima degli eventi della Compagnia dell'Anello.

Essendo un prequel, è probabile che la versione di Saruman presente nell'anime non sarà ancora malvagia. Anche se alla fine si schiera dalla parte di Sauron, in precedenza Saruman è meno nefasto, come rivela la sua apparizione nella trilogia di Lo Hobbit. Il trailer di La Guerra dei Rohirrim chiarisce abbondantemente che l'anime tenterà di riprodurre la magia della trilogia di Peter Jackson, e la comparsa di Saruman è sicuramente un modo efficace per collegare i due progetti dedicati alla Terra di Mezzo.