Napoleon: Ridley Scott rivela che la director's cut da 4 ore sarà distribuita in streaming

Il regista Ridley Scott ha parlato delle due versioni di Napoleon che verranno proposte nelle sale cinematografiche e in streaming.

Napoleon avrà una director's cut che verrà distribuita su Apple TV+ e a rivelarlo è stato il regista Ridley Scott.

Il film con star Joaquin Phoenix debutterà nei cinema italiani il 23 novembre e proporrà anche sei scene di battaglia, realizzate durante i 62 giorni di riprese.

Le due versioni del film

Ridley Scott, intervistato da Total Film, ha ora svelato che Napoleon sarà disponibile in due versioni.

Il regista ha spiegato: "Ci sto lavorando. Questa mattina aveva una durata di 4 ore e 10 minuti. E, quindi, quello che accadrà è che prima verrà proiettata la versione distribuita nei cinema con Sony".

Scott ha quindi aggiunto: "Quando sarà finito il tempo previsto per la programmazione nei cinema ci sarà questa cosa perfetta che la versione director's cut sarà disponibile in streaming, e avremo un film da 4 ore e 10 minuti".

Napoleon, il nostro commento al maestoso trailer del film con Joaquin Phoenix

I dettagli del film

Il film storico racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott.

Napoleon ripercorre l'inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.