Nancy Drew, pronti a salutare lo show? Guardiamo insieme il trailer dell'ultima stagione della serie The CW

Questo mese farà ritorno per l'ultima volta su The CW Nancy Drew, e per salutare a dovere la serie e prepararci al suo addio, guardiamo insieme il trailer dei nuovi episodi.

Prepariamoci a salutare Nancy Drew, che a fine mese tornerà un'ultima volta su The CW. con la sua quarta stagione, di cui è da poco uscito un trailer promozionale. Guardiamolo insieme!

La brillante Nancy Drew di Kennedy McMann è giunta alla sua ultima avventura sul piccolo schermo, e quale modo migliore di prepararci all'addio se non dando un'occhiata al trailer e alla sinossi del primo episodio della quarta stagione?

Dopotutto, era da tempo che mancavamo da Horseshoe Bay...

Cosa vedremo nella quarta e ultima stagione di Nancy Drew

Tra le serie cancellate dopo l'acquisizione di The CW da parte di Nexstar, anche Nancy Drew ci presenterà un ultimo, grande mistero.

"La quarta stagione prende avvio con la nuova indagine di Nancy (Kennedy McMann), alla ricerca di un gruppo di cadaveri scomparsi dal cimitero di Horseshoe Bay. Saranno stati dissotterrati e rubati o... Si saranno mossi da soli? Mentre Nancy viene coinvolta in questo spettrale caso, una scia di inspiegabili casi di natura paranormale porta la Drew Crew a credere che i peccati della città stiano letteralmente risbucando dal passato per dare la caccia ai suoi attuali abitanti" si legge nella sinossi della premiere di Nancy Drew 4 "Intanto, Nancy deve fare i conti con la sua attrazione per Ace (Alex Saxon), l'uomo di cui è innamorata. Ma quando si viene pian piano a formare una connessione sempre più evidente tra Nancy e il figlio del più recente nemico di Ryan Hudson (Riley Smith), questa dovrà decidere se questo nuovo flirt può valere l'ira di suo padre e di Ace, il cui cuore potrebbe essere a sua volta tentato da una nuova relazione".

Diretto da Amanda Row con una sceneggiatura scritta da Noga Landau, l'episodio 4x01 "The Dilemma of the Lover's Curse" andrà in onda mercoledì 31 maggio in America.