Tom Swift: The CW ordina lo spinoff di Nancy Drew

La serie Nancy Drew ha portato alla creazione dello spinoff Tom Swift, di cui The CW ha ordinato la produzione in vista della stagione 2021-2022.

Il progetto è stato sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, che saranno coinvolti come produttori tramite la loro società Fake Empire, in collaborazione con CBS Studios.

Il personaggio di Tom Swift è stato interpretato da Rian Richards in un episodio di Nancy Drew intitolato The Celestial Visitor e diretto da Ruben Garcia.

La nuova serie sarà co-creata da Melinda Hsu Taylor, Noga Landau e Cameron Johnson. Al centro della trama c'è il giovane inventore miliardario gay che viene trasportato in un mondo all'insegna di cospirazioni sci-fi e fenomeni inspiegabili dopo la sconvolgente scomparsa di suo padre. Tom intraprende un viaggio con la missione di scoprire la verità, lasciandosi alle spalle gli agi della sua vita e cercando di essere sempre un passo in avanti rispetto ad una setta sul genere degli "Illuminati" che è determinato a fermarlo. Le missioni di Tom richiederanno il suo genio e la sua passione per l'innovazione guidate dall'amore, dal romanticismo, dall'amicizia e dai misteri ancora irrisolti dell'universo.

Nel cast dovrebbe esserci anche LeVar Burton che ha dato voce e a Barclay, l'Intelligenza Artificiale companion di Tom Swift.