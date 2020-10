Nancy Drew: The CW annuncia lo spinoff Tom Swift

Nancy Drew darà vita a uno spinoff intitolato Tom Swift, come ha confermato il network The CW nella giornata di ieri.

Il progetto si ispirerà ai romanzi alla base dello show originale, ed espanderà quello che viene chiamato Drew-niverse.

Gli episodi racconteranno le storie di Tom Swift: un miliardario afroamericano gay e inventore che viene trascinato in un mondo di cospirazioni e fenomenti inspiegabili dopo la sconvolgente scomparsa del padre. Tom decide quindi di intraprendere una missione per scoprire la verità, abbandonando il suo stile di vita benestante, mentre cerca inoltre di rimanere sempre un passo avanti rispetto a un gruppo in stile Illuminati che vuole fermarlo. Le sue missioni richiederanno l'utilizzo della sua intelligenza e capacità di essere innovativo, guidato dall'amore, romanticismo, amicizia e dell'universo ancora irrisolto.

Il personaggio di Tom Swift, presente nei romanzi dal 1910, dovrebbe essere introdotto in una puntata della seconda stagione di Nancy Drew ideata come pilot.

Tom si ritroverà alle prese con una delle indagini della giovane che interpreterà degli eventi come sovrannaturali, mentre Tom ha delle idee molto diverse.

I co-creatori dello spinoff sono Melinda Hsu Taylor e No ga Landau.