Le serie tv Rai della stagione 2023/2024: 'Da Morgane a Nancy Drew, sono tutte prime visioni'

All'insegna delle prime visioni assolute. Questa è stata la parola chiave con la quale la Rai ha presentato gran parte della programmazione della stagione televisiva appena iniziata, 2023/2024, soprattutto per quanto riguarda le acquisizioni. Sono intervenuti il Direttore Cinema e Serie Tv Adriano De Maio, la regista Giulia Steigerwalt e i due attori Giuseppe Pirozzi e Mehdi Nebbou. "Mai come quest'anno il palinsesto sarà caratterizzato dalla qualità e varietà delle opere italiane e straniere" hanno dichiarato i presenti.

Alfredino - Una storia Italiana: Anna Foglietta e Luca Angeletti in una scena

Parallelamente ai film che vedremo, vogliamo aggiornarvi anche sui titoli seriali stranieri in arrivo, con nuove stagioni in prima tv assoluta eccezion fatta per Alfredino - Una storia italiana, la miniserie sul vero caso di cronaca nera a Vermicino nel 1981 con protagonisti Anna Foglietta, Francesco Acquaroli e Vinicio Marchioni, già andata in onda su Sky e NOW e ora per la prima volta in chiaro in due prime serate su Rai 1. Ma passiamo alle prime tv dei vari canali.

Morgane torna con la stagione 3 su Rai 1

Morgane - Detective geniale: un'immagine promozionale

Il 19 settembre su Rai1 è la data scelta per il ritorno in prima visione assoluta di Morgane - Detective geniale, serie di successo e campione d'ascolti sulla rete ammiraglia Rai, intitolata in originale Haut Potentiel Intellectuel. Protagonista sempre Audrey Fleurot nei panni di Morgane Alvaro, una detective dal quoziente intellettivo molto al di sopra della media, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, dal look improbabile e sempre sopra le righe, promossa da addetta alle pulizie a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Morgane è una donna dall'intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita, ma ha un carattere difficile, è straripante, a volte irritante e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell'ordine, è insofferente verso l'autorità. Spesso nel lavoro entra in conflitto con le rigidità delle procedure investigative e soprattutto con il suo capo, il detective Adam Karadec (Mehdi Nebbou), un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali con il quale è scattato un bacio appassionato nell'ultima puntata della seconda stagione, nonostante l'impegno sentimentale preso da quest'ultimo con Roxane (Clotilde Hesme), l'affascinante investigatrice uscita dal coma. Allo stesso tempo però la detective ha scoperto che Romain, il suo compagno ritenuto morto e scomparso quindici anni prima, vive con una donna in Inghilterra.

Morgane - Detective geniale: una scena

Nella terza stagione ritroviamo Morgane fortemente rattristata perché l'ispettore non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane. Sentendosi profondamente tradita, Morgane ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie. Ma la sua intemperanza, come al solito, le impedisce di mantenere a lungo un'occupazione. Questa volta la nostra eroina sarà addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all'aiuto dei suoi vecchi colleghi riuscirà a dimostrare la sua innocenza e rientrare nella squadra investigativa. Sempre geniale nella soluzione dei casi complicati e incredibili che si presenteranno in ogni episodio, Morgane non sarà altrettanto abile nel dipanare le complicazioni della sua vita familiare e sentimentale.

I procedurali forti di Rai2

NCIS: un'immagine del cast

Come ha dichiarato Paola Tucci in conferenza, le serie scelte per la programmazione della stagione televisiva 2023/2024 su Rai2 confermano la prerogativa del canale di ricercare e fornire titoli in prima visione assoluta, dato lo scenario sempre più competitivo e frammentato delle piattaforme. Due le prime serate importanti: il venerdì con i nuovi episodi di NCIS - Unità anticrimine - arrivata alla stagione 20, la serie più longeva del secondo canale Rai nonché tra i drama più seguiti della tv americana sul servizio investigativo della Marina - e lo spin-off NCIS: Hawai'i (giunto alla stagione 2), che poi cederanno il posto alla sesta stagione di The Rookie.

The Rookie: una scena della serie

Protagonista ancora una volta l'amatissimo Nathan Fillion - ex lead actor di Castle attualmente in replica nel preserale - nei panni di un costruttore che si reinventa poliziotto in mezza età, diventando la recluta più anziana del dipartimento di Los Angeles. Sabato invece sarà all'insegna dell'action con la sesta stagione di S.W.A.T., con gli agenti protagonisti in giro per il mondo, la quinta di FBI e la seconda del suo spin-off FBI: International, tutte in prima serata e in prima tv assoluta su Rai2.

The Rookie: 5 motivi per vedere la serie con Nathan Fillion

Che Todd ci aiuti e gli ascolti

Che Todd ci aiuti: una foto di scena

I bassi ascolti hanno impedito a serie come Che Todd ci aiuti (qui la nostra recensione), proposta in un'estate piena di concentrazione sullo sport da parte degli spettatori, di concludere la sua corsa in prima serata sul secondo canale Rai. Gli ultimi sei episodi saranno recuperati in due tranche in onda giovedì 21 e giovedì 28 settembre. Per quanto riguarda i titoli di successo come Morgane - Detective geniale, hanno assicurato che "tutte le serie in un modo o nell'altro verranno trasmesse integralmente, anche se con qualche pausa nel mezzo a volte". Questo anche perché sono ben consapevoli di ciò che sta accadendo ora negli Usa col doppio sciopero in corso, dove per il momento non sono previsti nuovi episodi dei procedurali che rappresentano il grosso dell'offerta Rai straniera in prima tv.

Rai4 tra Spagna e Usa, sempre nel segno dell'action

Seal Team: una scena

Novità e conferme per la programmazione Rai relativa alle serie tv anche sugli altri canali, in particolare su Rai4. In prima visione assoluta arrivano due procedurali direttamente dalla Spagna. Innanzitutto i sei episodi di Rapa, serial ispanico con due star del cinema e della tv come Javier Cámara (Narcos, The New Pope, Gli amanti passeggeri) e Mónica López (Antidisturbios, Il Regno, Che Dio ci perdoni) nei ruoli principali. Sempre dalla Spagna, torna con la seconda e terza stagione un appassionante prodotto con storie vere di controspionaggio: La Unidad e La Unidad: Kabul, in cui realismo e alta tensione si mescolano tra Europa e Marocco per poi passare in Afghanistan, pochi giorni prima che Kabul venga presa dai talebani e la Spagna inizi l'evacuazione dei civili.

Nancy Drew: Kennedy McMann in una scena

Altra prima tv assoluta, questa volta dall'America, sarà Nancy Drew, investigatrice adolescente dai capelli rossi e dall'intuito infallibile, un'aspirante detective nata negli anni '30 su una serie di libri per ragazzi e interpretata in questa serie teen da Kennedy McMann, già in onda da metà settembre alle 14.30 nel pomeriggio del canale con due episodi al giorno. Non è tutto: prosegue prima visione assoluta anche Seal Team, con gli episodi della quinta stagione, in prima serata rispetto al preserale delle precedenti annate: un procedural drama action e militare che segue le vite professionali e personali dell'unità più elitaria dei Navy SEAL, capitanata dall'ex Angel e Booth David Boreanaz.