My Home My Destiny anticipazioni trama 9 agosto: Mehdi dichiara tutto il suo amore, Zeynep è scioccata

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 9 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 9 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5. Mentre Zeynep sta cercando di portare a termine gli esami universitari, con l'aiuto di Mehdi, a Benal viene intimato di continuare a tenere il segreto sul bambino mentre Faruk ed Emine sono sempre più vicini.

My Home My Destiny: Riassunto della puntata dell'8 agosto

Cemile, informata da Benal sul bambino e sull'identità del vero padre, non sa che fare e ne parla con Sultan. Zeynep e Mehdi sono all'università, dove la Gosku ha ricevuto un'importante notizia: potrà riprendere i suoi studi. Ma l'arrivo di Faruk, sempre più pericolosamente vicino ad Emine, rischia di rovinarle la giornata.

Anticipazioni 9 agosto: Nermin accoglierà Benal

Zeynep non sa ancora che proprio Mehdi è il padre del bambino di Benal ed è ancora convinta di volerla aiutare. Così chiede alla madre adottiva Nermin di accoglierla in casa propria come infermiera, permettendole così di nascondere la gravidanza alla gente del quartiere. Nermin accetta.

Zeynep e Mehdi festeggiano nell'episodio di mercoledì

Il tribunale ha dato parere positivo, nonostante quanto combinato da Bayram: Kibrit ora può vivere insieme a Zeynep e Mehdi, che sono ufficialmente i suoi genitori. A casa Karaca c'è finalmente qualcosa da festeggiare.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi dichiara il suo amore per Zeynep

Adesso Mehdi vuole solo rilassarsi. Non permetterà neppure a Ekrem, che gli ha offerto del denaro per non rivelare nulla della sua doppia vita, di rovinare questo momento. Insieme a lui c'è la sorella Cemile, che pensava di parlargli di Benal, ma si ritrova testimone di una dichiarazione: quella d'amore di Mehdi nei confronti di Zeynep!

La reazione di Zeynep nell'episodio del 9 agosto

Mehdi non si accorge però che alle sue spalle ci sono Kibrit e Zeynep, che sentono tutto e rimangono di stucco. Su suggerimento di Kibrit, Mehdi si dichiara apertamente a sua moglie ma lei, scioccata, non reagisce. Profondamente dispiaciuto e sconsolato, Mehdi esce di casa e Zeynep lo segue salendo in auto con lui.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.