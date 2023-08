My Home My Destiny anticipazioni trama 8 agosto: Faruk dimentica Zeynep con Emine?

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 8 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 8 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata. Mentre ogni progetto futuro di Zeynep sembra andare in fratumi, Benal comincia a informare persone molto vicine a Mehdi della sua gravidanza.

Riassunto della puntata del 7 agosto

Un duro confronto con Nermin lascia Zeynep in lacrime e inconsolabile, ma Mehdi interviene: le parole della donna l'hanno fatto riflettere, ecco perchè esorta sua moglie a continuare l'università e a non perdere di vista i suoi sogni. Nel frattempo Benal decide di svelare a Cemile che quello che aspetta è il figlio di suo fratello.

My Home My Destiny, anticipazioni 8 agosto: Cemile manterrà il segreto?

Cemile, dopo aver ricevuto la confessione di Benal, le intima di non dirlo a nessuno anche perchè bisogna considerare che ora suo fratello è sposato. Non sapendo cosa fare, la donna si reca da Sultan e le confessa quanto appena appreso. Sultan è d'accordo con lei e decidono di recarsi insieme a casa di Benal.

Faruk bracca Emine nell'episodio di martedì

Faruk incontra Emine e le regala un paio di costose scarpe perché mentre camminavano le si è rotto un tacco. L'uomo vuole avere sempre maggiori informazioni su Zeynep e sul suo matrimonio con Mehdi ma i suoi modi insospettiscono la ragazza: Faruk la sta forse corteggiando? E se fosse, come spiegarlo a Zeynep? Senza considerare che Sultan ha ben altri piani per la figlia: vorrebbe infatti che cominciasse a frequentare Nuh.

Nel prossimo episodio della soap turca un duro scontro tra Mehdi e Faruk

Nel frattempo all'università il professore a cui Mehdi in persona aveva chiesto aiuto dice a Zeynep che potrà sostenere gli esami. Mehdi si assenta per un momento e Faruk si presenta davanti alla Gosku, cercando di attaccarla. Prontamente però il Karaca torna e discute con Faruk. Quello stesso giorno Faruk va a trovare Nermin che gli dice di sentirsi molto sola, ancora non al corrente del segreto che suo marito Ekrem nasconde.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.