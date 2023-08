My Home My Destiny anticipazioni trama 7 agosto: Zeynep affranta, Benal fa la sua mossa

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 7 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, lunedì 7 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, la prima della settimana. Le cose si stanno facendo sempre più complesse per i nostri protagonisti, soprattutto ora che Benal ha scoperto di aspettare un bambino dal Karaca.

Riassunto della puntata del 4 agosto

La scorsa settimana di My Home My Destiny si era chiusa in ospedale, dove Mehdi ha scoperto che Ekrem, padre adottivo di Zeynep, ha una doppia vita. E dove la Gosku invece ha accompagnato Benal, decisa ad abortire. L'infermiera però è venuta a conoscenza di un dettaglio sul matrimonio di Zeynep con il suo vecchio amante che la spinge a mettere tutto in discussione.

My Home My Destiny, anticicipazioni 7 agosto: Nermin spietata con Zeynep

Dopo il riufiuto a partire per Londra, Nermin è sempre più arrabbiata con la sua figlia adottiva. Le dice senza troppi giri di parole di sentirsi assai delusa e di essere convinta che ormai Zeynep abbia completamente rinunciato al suo futuro. Non è tenera neppure con Mehdi, che accusa di aver plagiato Zeynep e di aver contribuito a rovinarle la vita, quando lei stessa si è sempre impegnata tanto per dare alla figlia un futuro migliore.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi incoraggia sua moglie

Zeynep è sempre più affranta e viene consolata da Mehdi. L'uomo la spinge a inseguire i suoi sogni, a non abbandonare l'università e a proseguire con gli esami, affinchè la giovane abbia quel futuro roseo che merita.

Benal tesse la sua tela nell'episodio di lunedì

Zeynep continua a trattare Benal come fosse un'amica, si preoccupa per la sua gravidanza e del suo stato emotivo, inconsapevole del fatto che quello che porta il grembo è il figlio di Mehdi. Benal ha però deciso di cominciare a far circolare la notizia ma solo tra pochi fidati: Va da Cemile e porta con sè un test di gravidanza che possa confermare quanto sta per rivelarle: sta per venire al mondo un bambino e sarà suo nipote!

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny. Come la clip che anticipa l'episodio 21, disponibile su Mediaset Infinity.