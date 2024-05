Grande Fratello: Massimiliano Varrese pubblica la sua revenge song contro una protagonista del reality show

L'ultima edizione del Grande Fratello ha avuto in Massimiliano Varrese uno dei protagonisti più controversi del reality show. L'ex protagonista de Il bello delle donne, ora che la sua avventura nella casa più spiata d'Italia è terminata, ha deciso di raccontarla pubblicando una revenge song contro la sua nemica all'interno del programma di Canale 5: Beatrice Luzzi.

Massimiliano Varrese dalla Casa del Grande Fratello a una revenge song

La sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini è stata una vera montagna russa, piena di alti e bassi, contestato soprattutto dal pubblico che seguiva il programma sia durante le dirette su Mediaset Extra che in prima serata sull'ammiraglia dell'azienda di Cologno Monzese. L'attore è stato accusato di aver manipolato Heidi Baci, che proprio per questo ha abbandonato il programma.

Massimiliano e Beatrice nello studio del Grande Fratello

All'interno della Casa, Massimiliano si è scontrato soprattutto con Beatrice Luzzi, i due fin dai primi giorni si sono trovati al centro di discussioni. Gli atteggiamenti verbalmente violenti di Varrese sono stati anche ammoniti dal Grande Fratello. Alfonso Signorini, durante un faccia a faccia in studio tra i due attori, disse a Massimiliano "Alla prossima che fai così sei squalificato, non esiste una cosa del genere", riferendosi ad alcune parole usate dal gieffino nei confronti della sua rivale.

Ora ha deciso di raccontare quei mesi attraverso una canzone, esprimendo il suo punto di vista, non risparmiando frecciatine alla sua ex compagna d'avventura. "7 mesi di silenzi mentre le cattive lingue tagliavano, cucivano e diffamavano me e la mia famiglia, mentre non potevo difendermi", canta l'attore riferendosi agli attacchi subiti mentre era nella Casa, e su cui intervenne anche la famiglia. Secondo gli utenti di X le strofe che Massimiliano Varrese avrebbe dedicato a Beatrice sono: