My Home My Destiny anticipazioni trama 4 agosto: tutti in ospedale, crocevia di intrighi e bugie

My Home My Destiny torna domani, venerdì 4 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con l'ultima puntata della settimana. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, è su tutte le furie per il comportamento di suo padre Bayram, ma non sa che anche il papà adottivo sta per riservarle bruttissime sorprese.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 3 agosto

A casa Karaca sono tutti in attesa di Kibrit, che arriverà accompagnata dall'assistente sociale per formalizzare l'adozione. Purtroppo l'irruzione di Bayram completamente ubriaco fa saltare i programmi e Zeynep s'infuria. Benal vorrebbe abortire e chiede consiglio e sostegno proprio alla moglie del suo ex amante, inconsapevole del passato che li lega.

Anticipazioni del 4 agosto: Ekrem ha una doppia vita!

Mehdi ha scoperto che è stato Ekrem a fare la soffiata che l'ha portato in carcere, anche se solo per una manciata di ore. E non può dimenticare di averlo visto avvinghiato a una donna che non era sua moglie in quel locale in cui ha dovuto inventarsi di tutto per far sì che Zeynep, sua figlia adottiva, non lo vedesse. I conti in sospeso sono diventati parecchi così il bel meccanico ha deciso di affrontare l'uomo nel suo ufficio. Bloccato dalla sicurezza, il Karaca non demorde e segue Ekrem in ospedale. Qui però fa una scoperta che lo lascia di nuovo senza parole: Ekrem ha una doppia vita, con tanto di amante e figlia segreta!

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep è in ospedale con Benal

Mehdi non può ancora una volta affrontare Ekrem perchè si accorge che in ospedale c'è anche Zeynep. Cosa sta facendo lì sua moglie? Ha accompagnato Benal che è decisa ad abortire. La Gosku, che non conosce ancora la verità sul bambino, a sua volta fa di tutto per non far capire a Mehdi il motivo che l'ha condotta nella struttura.

Benal ci ripensa nell'episodio di venerdì

Benal, passando diverso tempo con Zeynep, ha scoperto che il matrimonio tra lei e Mehdi non è ancora stato consumato. Capisce che con il Karaca non tutto è perduto, ma questo sarà sufficiente per convincerla a non abortire?

Bayram in pericolo nell'episodio del 4 agosto

Nel frattempo Bayram, il padre biologico di Zeynep, dopo essere stato cacciato malamente di casa da Zeliha, viene ritrovato completamente ubriaco sui binari del treno.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.