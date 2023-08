My Home My Destiny: anticipazioni delle trame dal 7 all'11 agosto

Ecco le anticipazioni delle trame di My Home My Destiny per le puntate in onda, su Canale 5 intorno alle 15:45, da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023.

Le trame delle puntate di My Home My Destiny nella settimana dal 7 all'11 agosto 2023 prevedono sviluppi per Benal, sempre più sostenuta dall'inconsapevole Zeynep, ma allontanata ancora una volta da Mehdi, che ha finalmente ammesso anche a se stesso di amare sua moglie. La soap tuca andrà in onda come sempre su Canale 5 alle 15:45.

Anticipazioni della settimana 7-11 agosto 2023

Puntata di lunedì 7 agosto

Pur amando molto i suoi studi e la prospettiva del suo lavoro, la Gosku sta addirittura meditando di lasciar perdere l'università ma suo marito ha deciso di sostenerla, così la esorta a presentarsi al prossimo esame.

Puntata di martedì 8 agosto

Faruk non demorde e continua a seguire Emine per avere informazioni su Zeynep. Non contento, si presenta al cospetto della sua ex e la trascina in una sgradevole discussione, ma Mehdi interviene prontamente. Sultan vorrebbe che la figlia cominciasse a frequentare Nuh, mentre Nermin si sente sempre più sola.

Puntata di mercoledì 9 agosto

Zeynep chiede a Nermin di assumere Benal e di tenerla a casa sua. Nel frattempo il tribunale ha notificato che la Gosku e Mehdi sono i genitori adottivi di Kibrit. Il Karaca può finalmente rilassarsi. In compagnia della sorella Cemile il bel meccanico si lascia andare a una dichiarazione d'amore per Zeynep!

Puntata di giovedì 10 agosto

La notizia sulla gravidanza di Benal arriva all'orecchio sempre attento di Zeliha, che le invia una busta con dei soldi per poter abortire e rifarsi una vita lontana dal quartiere. L'infermiera va su tutte le furie ed esce a cercare Mehdi perchè ha intenzione di affrontarlo una volta per tutte.

Puntata di venerdì 11 agosto

Mentre Kibrit si gode la sua nuova vita da figlia di Zeynep e Mehdi, Nermin organizza l'annuale Festa di primavera in campagna a cui invita anche i due sposini. Mehdi non può nascondere la propria agitazione, anche perchè al party ci sarà anche Faruk.

Dove vedere in replica la soap turca

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in replica grazie allo streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vecchie puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca con Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.