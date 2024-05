Grande Fratello: Anita Olivieri dopo la rottura con Alessio contatta Edoardo, lui si prepara per un reality

La fine della relazione tra Alessio Falsone e Anita Olivieri è stata confermata dai due protagonisti della breve love story nata tra le mura del Grande Fratello solo pochi giorni fa. In queste ultime ore l'ex gieffina si trova a Torino, città dove vive Edoardo Sanson, il suo ex fidanzato storico da cui è stata lasciata proprio per il suo flirt nella casa più spiata d'Italia.

Speculazioni sul riavvicinamento tra Anita ed Edoardo

Chi ha seguito l'ultima edizione del Grande Fratello, ricorda che il giorno di San Valentino, Edoardo Sanson entrò nel cortile del loft di Cinecittà per fare una sorpresa alla sua fidanzata. Come in altre occasioni, Anita ribadì che Edoardo era l'uomo della sua vita e la persona che voleva fosse il padre dei suoi figli. Poche settimane dopo, lo scenario cambiò totalmente, l'arrivo di Alessio Falsone nella casa provocò la rottura della coppia e l'inizio di una nuova storia d'amore che purtroppo è durata solo pochi mesi, come hanno raccontato i due protagonisti nel comunicato congiunto pubblicato su Instagram.

Anita Olivieri e Edoardo Sanson nella casa del Grande Fratello

In questi giorni, Anita è a Torino con suo padre, città dove vive Edoardo, e questo ha scatenato la fantasia dei follower della ragazza. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto molte segnalazioni su un riavvicinamento dell'ex coppia. "Io so che si sono risentiti, me l'ha detto una persona molto vicina. Non ho detto che si sono rivisti, quella è una segnalazione di una follower, ma so per certo che si sono risentiti", ha risposto la Marzano.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi e affonda Anita Olivieri

Nel frattempo, Amedeo Venza ha riportato un'indiscrezione che ha raccolto nelle ultime ore: "L'ex di Anita ha fatto i casting per Temptation Island e stranamente lei si è fatta risentire con lui. Per paura che questo va a Temptation Island e lo perde definitivamente. Scommettiamo che questi due tornano presto insieme?". Il ragazzo, subito dopo la sua sorpresa al Grande Fratello è entrato nell'agenzia di Ilaria Bussadori, manager e autrice TV.