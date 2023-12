Mediaset Infinity, le novità di gennaio 2024

Tante le novità in arrivo a gennaio 2024 su Mediaset Infinity, dalle nuove puntate di C'è posta per te, agli eventi sportivi, a My Home My Destiny 2.

Con l'arrivo del nuovo anno Mediaset Infinity si riempie di nuovi contenuti. A gennaio 2024, per esempio, sbarcheranno sulla piattaforma streaming due novità seriali provenienti dalla Turchia, oltre a tutti i contenuti delle reti Mediaset - dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film, alle serie tv - sempre disponibili gratuitamente. Si arricchisce ulteriormente la proposta dei canali dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità: MGM+, Midnight Factory, History Play e Juventus TV.

Gli highlights di gennaio 2024 su Mediaset Infinity

Dreams and Realities - La forza dei sogni (serie tv, novità)

Il 29 gennaio arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity la nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni (Hayaller ve Hayatlar). La romantic comedy a tinte thriller prodotta da NGM, in 26 episodi, vede come protagoniste Özge Gürel (nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Cherry Season), Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Boz e Beyza Sekerci.

Le protagoniste sono cinque giovani donne in carriera, ben istruite, che provengono dai quartieri medio-bassi di Istanbul. A differenza delle famiglie tradizionali del loro quartiere, hanno tutte grandi sogni, che tuttavia non sempre corrispondono alla vita reale. Cinque donne, cinque sogni da realizzare, la ricerca dell'amore e un omicidio che cambierà tutte le prospettive. Dal 29 gennaio, gratis e in esclusiva, su Mediaset Infinity verrà pubblicato un episodio al giorno, da lunedì a venerdì.

C'è posta per te (programma)

Tornano le storie di C'è Posta per Te raccontate dalla voce di Maria De Filippi: nuovi protagonisti, tante emozioni e imperdibili ospiti per il sabato sera di Canale 5.

I fantastici 5 (serie tv, novità)

La nuova serie con Raoul Bova è in arrivo a gennaio su Canale 5 e Mediaset Infinity. In passato, Riccardo ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla famiglia, ma le cose non sono andate come aveva sperato. Oggi viene chiamato inaspettatamente ad allenare un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Si trasferisce quindi con le figlie, con cui ha un rapporto conflittuale, ad Ancona, ma l'accoglienza degli atleti non sarà delle migliori: non sembrano proprio avere fiducia in lui. Sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di riunire la sua famiglia?

My Home My Destiny 2 (serie tv)

Locandina di My Home My Destiny

Un incredibile colpo di scena sconvolgerà la vita di Zeynep (Demet Ozdemir): i nuovi episodi della seconda stagione di My Home My Destiny tornano da lunedì 8 gennaio, gratis e in esclusiva solo su Mediaset Infinity.

Supercoppa italiana 2024 (sport)

Arriva la 36° edizione della Supercoppa Italiana con il nuovo format delle Final Four: giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio si sfidano in diretta su Canale 5 per le semifinali del torneo.

Lunedì 22 gennaio, sempre in diretta esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity, si tiene l'attesissima finale che consegna il trofeo alla squadra vincente. A seguire l'appuntamento con il postpartita condotto da Monica Bertini.

Ottavi di Coppa Italia 2023/2024 (sport)

Ripartono gli Ottavi di Coppa Italia con le sfide di Juventus, Milan, Roma e le altre squadre dei campionati italiani. Da martedì 2 gennaio a giovedì 4 gennaio, in esclusiva su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Infinity, si giocano i rimanenti 4 match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: a seguire l'appuntamento con Coppa Italia Live, con tutti gli highlights, i gol e i commenti dei match di giornata, la cui conduzione è affidata a Monica Bertini.

Infinity+

Su Mediaset Infinity con Infinity+, a gennaio saranno disponibili in Premiere:

Il mammone dal 12 al 18 gennaio

Locandina di Il mammone

Nonostante l'indipendenza economica, una brillante carriera da professore universitario e innumerevoli occasioni di lavoro all'estero, l'ultratrentenne Aldo (Andrea Pisani) vive ancora felicemente a casa con i genitori, Piero e Anna. Un giorno però i genitori - interpretati da Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro - realizzano quello che mai avrebbero pensato: non lo sopportano più!

Inizia così una vera e propria guerra fredda, nella quale i coniugi Bonelli cercano di far emancipare Aldo e metterlo alla porta con ogni mezzo a loro disposizione. Il ragazzo però ha delle risorse inaspettate e non è un tipo che si arrende facilmente.