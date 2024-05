Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: "Siamo sulla buona strada posso riconquistarla"

Il Grande Fratello 2023/2024 è definitivamente archiviato, Alfonso Signorini ha iniziato i casting della nuova edizione, ma alcune dinamiche tra i vecchi concorrenti continuano a tenere banco. Giuseppe Garibaldi è tra i più attivi, con le sue attestazioni d'amore a Beatrice Luzzi, con cui si è rivisto in questi giorni, e la rottura definitiva della sua amicizia con Anita Olivieri.

La nuova dichiarazione d'amore di Giuseppe Garibaldi

Le ultime parole a cuoricino del bidello calabrese all'attrice di Vivere sono arrivate attraverso le pagine di Mio, il settimanale che ha pubblicato un'intervista all'ex gieffino ha raccontato che l'avvicinamento con Beatrice è stato qualcosa di inatteso. "Nessuno di noi si aspettava che, nonostante tutte le nostre differenze, tra noi scattasse questa magia, questa chimica"

Giuseppe e Beatrice a Verissimo

"Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è nata in modo naturale. Poi, piano piano, il contesto e la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla ci sentiamo spesso", ha aggiunto Giuseppe. L'ex concorrente, già in altre occasioni ha incolpato gli altri coinquilini per la fine della sua relazione con la Luzzi, ammettendo che da parte sua avrebbe dovuto proteggerla dagli attacchi ricevuti nella Casa più spiata d'Italia.

"Stiamo insieme? No, dire che stiamo insieme è un parolone - ha precisato - Ma c'è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti modi, spendendomi al cento per cento. Sono innamorato e voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella Casa".

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi e affonda Anita Olivieri

A proposito del suo rapporto con Anita Olivieri, che ha terminato la sua breve relazione con Alessio Falsone conosciuto al Grande Fratello, Giuseppe ha tagliato corto "è un capitolo chiuso". Sugli altri compagni d'avventura ha detto "Qualcuno mi ha deluso, ma preferisco non fare nomi per non alimentare polemiche".