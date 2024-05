Pretty Woman: una famosa attrice italiana ha conteso a Julia Roberts il ruolo di Vivian

Pretty Woman (che torna stasera su Rai 1 in prima serata) non sarebbe mai diventato quel cult che è oggi senza uno solo dei suoi elementi distintivi. Impossibile immaginare qualcuno che non sia Julia Roberts dentro l'iconico vestito a pois alla partita di polo, eppure una famosa attrice italiana è andata vicinissima al ruolo di Vivian, la protagonista del film che poi tanta fortuna ha portato all'interprete americana.

Di chi si tratta? Di un'attrice napoletana che in quegli anni (Pretty Woman è arrivato al cinema nel 1990) era particolarmente amata negli Stati Uniti: Valeria Golino. Il ruolo di Susanna in Rain Man - L'uomo della pioggia le aveva dato una discreta visibilità e così il regista Garry Marshall e i produttori convocarono anche lei al provino per il ruolo della protagonista. Dopo un percorso lungo ed estenuante, finalmente la rosa di candidate si ridusse a due nomi: "Per Pretty Woman feci otto mesi di audizioni. Rimasi io e Julia Roberts, aspettavamo in minigonna di recitare la stessa scena" ha raccontato la stessa Golino al Corriere della Sera. A distanza di quasi 35 anni sappiamo che fu un'esordiente Julia Roberts a ottenere quel ruolo tanto ambito.

Una giovane Valeria Golino è Susanna in Rain Man - L'uomo della pioggia (1988), al fianco di Tom Cruise

Per uno strano scherzo del destino, Valeria Golino e Julia Roberts si ritrovarono una di fronte all'altra ad appena un anno di distanza da quell'esperienza. Sparite le minigonne e i tacchi vertiginosi di Pretty Woman, in palio c'era il ruolo di Rachel Mannus nel thriller di Joel Schumacher, Linea Mortale.

Julia Roberts e Richard Gere in una scena iconica di Pretty Woman (1990)

Nonostante il successo di Pretty Woman, che si rivelò il vero trampolino di lancio per la carriera della Roberts, Valeria Golino ha però dichiarato nella stessa intervista che fu un altro il provino non andato a buon fine a renderla veramente triste: "Dove davvero ci rimasi male è Ghost. Presero Demi Moore, che era perfetta. Non ho perso per attrici meno brave di me. Sono popolari e americane, scelte per ruoli americani".