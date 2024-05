Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi e affonda Anita Olivieri

Giuseppe Garibaldi non si dà per vinto, l'ex concorrente dell'ultima edizione Grande Fratello vuole a tutti i costi riconquistare il cuore di Beatrice Luzzi, con cui ha avuto una breve relazione durante il programma di Alfonso Signorini. Per raggiungere il suo obiettivo il bidello calabrese ha scritto una lettera aperta a Beatrice in cui ha fatto una chiara accusa a Anita Olivieri.

Il punto messo dall'attrice di Vivere sulla sua relazione con l'ex gieffino, sembra vacillare nelle ultime settimane. Beatrice lo aveva dichiarato in un' intervista a Verissimo, ma la tenacia di Giuseppe potrebbe mettere in crisi le certezze della Luzzi. Oggi sull'ultimo numero di Di Più, è stato pubblicato il messaggio scritto e firmato proprio da Garibaldi.

Le parole di Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi

Nella lettera Giuseppe ha confermato un particolare che la stessa Beatrice aveva rivelato in un'altra intervista "Mi avevi dato appuntamento a casa tua per un caffè e io ho fatto un disastro. Sono arrivato tardi e tu non mi hai voluto più aprire. Hai ragione Bea, lo meritavo. Amareggiato sono tornato in Calabria, senza neanche riuscire a vederti. Ma dopo qualche giorno sono tornato a Roma e ci siamo dati appuntamento al Colosseo". In quell'occasione fu scattata la foto che fece impazzire i fan della coppia.

Beatrice e Giuseppe a Roma

Giuseppe ricorda il primo bacio che si sono scambiati nella casa più spiata d'Italia "Tu ti facevi il bagno e io, stonato e felice, cantavo una vecchia canzone di Rino Gaetano. Mi sono avvicinato e ti ho baciato, ancora non ci posso credere, è stato così bello e spontaneo" e ancora "Tu eri un'attrice, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo".

Anita Olivieri è stata accusata apertamente da Giuseppe

L'accusa ad Anita Olivieri e agli altri concorrenti

Come sanno quelli che hanno seguito le vicende del Grande Fratello, e l'evoluzione del rapporto tra Beatrice e Giuseppe, i due si sono allontanati soprattutto per le pressioni degli altri concorrenti sull'ex gieffino. Nella lettera c'è un'accusa esplicita ad Anita Olivieri. "In tanti mi dicevano 'stai attento è una manipolatrice ti vuole mettere contro di noi'. E soprattutto una persona che nella casa era diventata la mia migliore amica mi diceva ogni giorno di fare attenzione".

Giuseppe e Beatrice in un momento di crisi al Grande Fratello

Alla fine della lettera Giuseppe chiede scusa a Beatrice "Sento di averti mancato di rispetto, ma posso rimediare". Naturalmente per ora non c'è stata una replica da parte dell'attrice. Questa settimana i due si sono visti a Milano con Stefano Miele, anche lui nella Casa del Grande Fratello, ed il fidanzato dello stilista. "Un'uscita a quattro", hanno scritto subito i fan su X, anche se per il momento il pressing di Giuseppe sembra non aver fatto breccia nel cuore di Beatrice.