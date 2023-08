My Home My Destiny anticipazioni trama 3 agosto: salta l'adozione di Kibrit, Zeynep è una furia

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 3 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 3 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, insieme al marito Mehdi, con cui ha dormito insieme per la prima volta, sta aspettando l'assistente sociale che formalizzerà l'adozione. Ma le cose potrebbero non andare come previsto.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 2 agosto

Armonia ritrovata tra Zeynep e Mehdi, che si apprestano a dormire nello stesso letto per la prima volta. L'indomani mattina la Gosku si sveglia presto per preparare la colazione per tutta la famiglia e per l'assistente sociale. Nel frattempo Faruk da un lato e Benal dall'altro incombono sulla stabilità della coppia.

Anticipazioni del 3 agosto: l'adozione salta per colpa di Bayram

Tutte e due le famiglie aspettano con trepidazione l'arrivo dell'assistente sociale e di Kibrit a casa Karaca. L'atmosfera che si è creata per l'imminente adozione è gioiosa ma all'imrpovviso Bayram, rincasato ubriaco fradicio, fa precipitare la situazione!

Zeynep è una furia nell'episodio di giovedì

L'assistente sociale, inorridita, non soltanto comunica che porterà Kibrit di nuovo con sè nella casa famiglia, ma farà anche rapporto. L'adozione sembra ormai un sogno impossibile. Zeynep, su tutte le furie, affronta Bayram e gli dice quello che in tanti anni non aveva mai trovato il coraggio di rinfacciargli. Anche Sakine prende parte al litigio mentre Zeliha, temendo ancora una volta per l'equilibrio del matrimonio, invita Bayram a cercarsi una nuova sistemazione.

Nel prossimo episodio della soap turca Benal pensa di abortire

Benal intanto, che non è riuscita a comunicare a Mehdi la notizia della gravidanza, ripensa con malinconia a quando gli aveva chiesto di sposarla. In un momento così delicato la sola che le sta accanto, pur all'oscuro della scottante verità, è proprio Zeynep. La Gosku raccoglie la decisione di Benal di voler abortire e, pur invitandola a riflettere meglio sulla cosa, promette che resterà al suo fianco.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.