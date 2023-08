My Home My Destiny anticipazioni trama 2 agosto: Zeynep e Mehdi a letto insieme per la prima volta

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 2 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 2 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, è felice all'idea di poter adottare Kibrit ma non immagina neppure quale novità incombe sulla sua apparente serenità ritrovata.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 1° agosto

Faruk non si dà per vinto e avvicina Emine per avere notizie di Zeynep. La Goksu dal canto suo sta pian piano riconquistando la fiducia di Mehdi, con cui ha intenzione di adottare Kibrit. Mentre le due famiglie festeggiano, però, Benal viene sconvolta da una notizia: è incinta, e il bambino è del Karaca.

Anticipazioni del 2 agosto: una prima volta

Messe da parte le recenti incomprensioni, Mehdi e Zeynep cominciano a vivere il loro matrimonio come una normale coppia di sposini. Data l'impossibilità per Mehdi di trovare un letto comodo, la Goksu gli propone di dormire insieme: è la prima volta da quando il matrimonio è stato celebrato. Mentre si preparano per andare a letto, Zeynep comincia a parlare di Benal, ancora inconsapevole del ciclone che sta per abbattersi sulla loro ritrovata serenità.

Nel prossimo episodio della soap turca Bayram si pente della propria condotta

Bayram e Sakine sono entusiasti di Mehdi ma, visto il clima sereno che finalmente si respira in casa, decidono di non farne parola con la figlia per evitare pressioni. Bayram, dal canto suo, attraversa giornate cariche di malinconia e sensi di colpa: vorrebbe rimediare agli errori del passato ma non sa come fare.

Faruk e Benal sono due mine vaganti nell'episodio di mercoledì

Faruk chiede a Emine di avvisarlo in merito a eventuali sviluppi circa Zeynep e la ragazza non ne fa parola con la sua amica. Nel frattempo Benal scopre di essere incinta di otto settimane.

Ekrem e Nermin si oppongono all'adozione nell'episodio del 2 agosto

Ekrem confessa a Mertem che il viaggio in America dovrà essere rimandato, mentre Nermin scopre che Zeynep e Mehdi hanno fatto richiesta per adottare Kibrit e intende bloccarli. Zeynep intanto prepara una ricca colazione per riunire tutta la sua "famiglia ritrovata" in attesa che arrivi l'assistente sociale.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.