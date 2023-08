My Home My Destiny anticipazioni trama 29 agosto: Mehdi trova la lettera d'addio di Zeynep

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 29 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 29 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la seconda puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir: sabato 2 settembre verrà infatti trasmesso il finale della prima stagione (la soap ne conta in tutto due). A patire dalla prima settimana di settembre My Home My Destiny sembra dover momentaneamente sparire dai palinsesti: che sorte attende la seconda stagione del nuovo successo turco di Canale 5?

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 28 agosto

Mentre Emine fa di tutto per tenere segreta la sua relazione con Faruk, Mehdi affronta Benal dopo aver scoperto, grazie a Zeynep, che aspetta un bambino da lui. La donna però, d'accordo con Nermin che vorrebbe separare per sempre la figlia adottiva dal Karaca, gli racconta tutta la verità sui tentativi della sua famiglia di farla abortire.

Anticipazioni del 29 agosto: Mehdi deluso dalla sua famiglia

Mehdi ha saputo da Zynep che Benal è incinta e che il figlio è suo. Quello che lo sconvolge di più è che tutta la sua famiglia lo sapeva e aveva tramato nell'ombra per far abortire Benal e mandarla via dal quartiere. Durante il chiarimento con l'intera famiglia, Medhi scopre però che del bambino era al corrente solo Cemile.

Nel prossimo episodio della soap turca Cemile va via di casa

Cemile, d'accordo con Sultan, aveva offerto dei soldi a Benal per l'aborto e per trasferirsi. Le accuse di Mehdi, però, la offendono perché ha fatto tutto per lui, per salvare il suo matrimonio. La donna decide così di andare a passare la notte da Sultan.

Zeynep abbandona Mehdi nell'episodio di martedì

Mehdì dice a Zeynep di aver detto a Benal che lui ci sarà per il bambino, ma che non intende rinunciare al suo matrimonio e spera che lei possa restare con lui. Ma alla fine leggerà la lettera di addio che lei ha lasciato nella loro camera. Zeynep andrà da Sultan per allentare la tensione, ma troverà Mujgan e Cemile e ci sarà un confronto tra loro.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.