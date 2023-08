My Home My Destiny anticipazioni trama 28 agosto: Mehdi scopre la verità sul bambino di Benal!

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 28 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, lunedì 28 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la prima puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir: sabato 2 settembre verrà infatti trasmesso il finale della prima stagione (la soap ne conta in tutto due). Lunedì 4 settembre debutterà sull'ammiraglia Mediaset, alle 16:55, il nuovo Pomeriggio Cinque a guida di Myrta Merlino, che sarà trainato da una doppia puntata de La promessa. A patire dalla prima settimana di settembre, dunque, My Home My Destiny sembra dover momentaneamente sparire dai palinsesti: che sorte attende la seconda stagione del nuovo successo turco di Canale 5?

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 26 agosto

Aiutato dalle parole e dall'amore di Zeynep, Mehdi si è risvegliato. Non ricorda nulla però di quello che sua moglie, temendo stesse per morire, gli ha raccontato rispetto al bambino di Benal. La Gosku decide di parlar chiaro all'infermiera, che dal canto suo è convinta che il Karaca chiederà il divorzio per sposare lei. Bayram intanto pianifica la sua vendetta.

Anticipazioni del 28 agosto: Emine nasconde la relazione con Faruk

Sultan è preoccupata per la figlia: ha capito che Emine ha una relazione di cui non vuole però parlare. La donna mette alle strette Emine ma lei non può raccontarle tutti i dettagli. Tratandosi di Faruk, poi, la ragazza ha paura a parlarne anche con la migliore amica, Zeynep, perchè è convinta che si sentirebbe tradita dalle sue recenti scelte sentimentali.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi scopre del bambino

Zeynep prende in mano la situazione e rivela a Mehdi che Benal è incinta di suo figlio. Il meccanico è sconvolto e cerca immediatamente un confronto con l'infermiera. La Gosku però non ha potuto fare a meno di riflettere sulla reazione del marito alla notizia della gravidanza della sua ex, e della imminete paternità. Divorata dai dubbi, non sa se a questo punto sia giusto interrompere una volta per tutte questo matrimonio.

La verità di Benal e il piano di Nermin nell'episodio di lunedì

Benal nel frattempo racconta tutta la storia a Nermin. La madre adottiva di Zeynep, in un primo momento sconcertata e ostile, riesce poi a cogliere l'opportunità che Benal le sta proponendo: il bambino servirà per separare una volta per tutte la Gosku dal Karaca. Mehdi intanto, arrabbiato con Benal per averlo tenuto all'oscuro di tutto, la affronta. Quando Benal gli racconta come si è comportata la famiglia di lui, che le ha offerto anche soldi per abortire, l'uomo ne è sconvolto e cambia opinione.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.