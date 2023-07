My Home My Destiny anticipazioni trama 28 luglio: Benal nasconde un segreto esplosivo

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 28 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, venerdì 28 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata, l'ultima della settimana. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, è sconvolta da quanto accaduto a Mehdi e, con sorpresa dell'uomo, decide di non abbandonarlo in un momento così difficile.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 27 luglio

Zeynep ha raggiunto Faruk in aeroporto ma solo per restituirgli l'anello e fargli sapere che non tornerà indietro, non con lui. Tornata a casa scopre che Mehdi è stato arrestato con l'accusa di sfruttamente del lavoro minorile. Scioccata, va in carcere per stargli accanto ma, una volta arrivata, non trova il coraggio di parlargli. L'indomani mattina, però, è al suo fianco in tribunale.

Anticipazioni del 28 luglio: Kibrit aggredisce Zeynep

Kibrit, dopo essere stata portata via dall'officina, in seguito all'arresto di Mhdi, riceva la visita di Zeynep nella Casa Famiglia che l'ha accolta. Ma la ragazzina capisce presto che non è lì per portarla via, così aggredisce verbalmente Zeynep in maniera molto dura. Mehdi, uscito di prigione dopo l'intervento dell'avvocato in tribunale, raggiunge la Casa Famiglia e rassicura Kibrit sul fatto che risolverà la situazione e la riporterà a casa con sè.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi e Zeynep si riavvicinano

Il rapporto tra i due sposi è teso, Zeynep era pronta ad andarsene insieme ai suoi genitori, ma dopo la notizia dell'arresto di Mehdi resta per accertarsi che lui stia bene e il ragazzo ne rimane colpito. I dubbi e le incomprensioni sono ancora tanti, ma una debola speranza si sta facendo largo nel cuore di Mehdi.

Una serata riparatrice nell'episodio di venerdì

Nuh, che conosce i veri sentimenti di Mehdi, è deciso ad aiutare l'amico. Elabora un piano per riavvicinare i due novelli sposi, una serata chiarificatrice, e coinvolge anche Emine. Non sarà facile ma l'intento dei due è riuscire a far aprire Zeynep e Mehdi sui propri reciproci sentimenti.

Benal ha un sospetto nella puntata del 28 luglio

Benal è alle prese con delle nausee e sospetta di essere incinta. Per strada incontra Zeynep, così la invita a casa per un caffè. La donna non vuole parlare dei suoi sospetti a Mehdi dopo essere stata trattata da lui in malo modo alla vigilia delle nozze. Così va alla ricerca di informazioni su come stia funzionando il matrimonio direttamente alla fonte: da Zeynep!

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.