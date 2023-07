My Home My Destiny anticipazioni trama 27 luglio: Mehdi in carcere!

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 27 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 27 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. L'avventura matrimoniale di Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, sembra essere arrivata al capolinea, ma il destino ha in serbo per lei ancora molte sorprese.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 26 luglio

Mehdi ha consultato il suo avvocato: è in diritto di chiedere il divorzio da Zeynep perchè il loro matrimonio non è mai stato consumato. Ed è proprio quello che intende fare: tornato a casa chiede alla ragazza di firmare i documenti necessari. Pur amareggiata, lei acconsente. In un momento di disperazione, Zeynep decide di correre in aeroporto da Faruk. Benal intanto, scaricata da Mehdi alla vigilia delle nozze, incontra per la prima volta la moglie del suo amante e si prepara ad entrare prepotentemente nelle loro vite.

Anticipazioni del 27 luglio: Zeynep chiarisce una volta per tutte con Faruk

In un momento di estrema tristezza per le sorti del suo matrimonio con Mehdi, Zeynep decide di raggiungere Faruk in aeroporto, accettare la sua proposta e partire per Londra. Una volta arrivata al cospetto dell'uomo, però, gli restituisce l'anello e chiarisce una volte per tutte che non intende seguirlo.

Mehdi viene arrestato nell'episodio di giovedì

Non bastava il divorzio: Mehdi ha visto la polizia fare irruzione nella sua officina ed è stato arrestato! L'accusa è sfruttamento minorile, e in effetti Kibrit è ancora in età scolare ma le forze dell'ordine non sanno che lui ha dato lavoro a lei e a Yaldiz Alì solo per tenerli lontani dalla strada. La ragazzina viene accompagnata alla Casa Famiglia mentre Alì, visto che è maggiorenne, è libero di andarsene. Hasan, l'avvocato di Mehdi, va a trovarlo e lo informa che l'indomani mattina ci sarà la prima udienza in cui intende chiedere il suo rilascio.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep e Mehdi non si incontrano in carcere

Nuh avvisa la famiglia di Medhi che l'uomo è stato arrestato, invitando Cemile a non dire niente alla madre che ha avuto recentemente un infarto. Zeynep è incredula: prova a entrare in centrale per andare a parlare con il marito ma, dopo averlo visto assorto nei suoi pensieri, non ha il coraggio o forse non vuole avvicinarsi. Così va via. Si presenta invece il giorno dopo in tribunale da Hasan, pronto per la prima udienza del processo.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.