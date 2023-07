My Home My Destiny anticipazioni trama 26 luglio: Mehdi vuole divorziare da Zeynep

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 26 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 26 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Continua l'infelice avventura matrimoniale di Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, mentre i richiami della sua vita passata diventano sempre più pressanti.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 25 luglio

Zeynep si sfoga con Ermin ed Emine su quanto accaduto durante la cena, dove Mehdi ha scoperto che Faruk non è il suo fratellastro. E proprio Faruk la sorprende chiedendole di partire con lui per Londra e lasciarsi tutto alle spalle. Mehdi, sempre più scoraggiato, giunge a una drammatica decisione.

Anticipazioni del 26 luglio: un incontro inatteso

Zeynep, sull'uscio della casa di Mehdi, incontra per la prima volta Benal, ex amante di suo marito, scaricata frettolosamente senza tanti convenevoli. Non appena rientra in casa, Mujgan ricomincia a punzecchiarla, ma Zeynep non si scompone. Tuttavia il battibecco viene presto interrotto da Zeliha che cerca di convincere Zeynep a riavvicinarsi a Medhi. Anche Sakine sprona egoisticamente la figlia a cercare una soluzione pacifica.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi chiede il divorzio

Quando Mehdi torna a casa non perde tempo e presenta a Zeynep l'istanza di divorzio. Credendo che nel cuore della ragazza ci sia spazio solo per Faruk, il meccanico si è recato dal suo avvocato per un consiglio e ha scoperto che, in virtù del fatto che il matrimonio non è stato consumato, l'annullamento sarà più semplice. Zeynep, colta alla sprovvista, decide di firmare i documenti ma la decisione la addolora.

Zeynep scappa da Faruk nell'episodio di mercoledì

La Gosku non vede ora altra via d'uscita: dopo aver firmato l'istanza di divorzio corre in aeroporto, dove ad attenderla c'è Faruk. Mehdi, che aveva sperato fino all'ultimo di rimettere a posto le cose, scoppia in un pianto dirotto. Ma il destino non ha finito di giocare tiri mancini al bel meccanico...

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.