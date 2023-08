My Home My Destiny anticipazioni trama 26 agosto: l'amore di Zeynep compie un miracolo

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà sabato 26 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, sabato 26 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con l'ultima puntata della settimana, che segna anche un nuovo esordio per la soap con Demet Özdemir. Per Doğduğun Ev Kaderindir, questo il titolo originale, è infatti la prima volta nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 25 agosto

Gli abitanti del quartiere si mobilitano per donare il sangue che serve a Mehdi ma c'è una persona che certamente potrebbe salvarlo: è Ekrem, donatore compatibile. Nel frattempo Benal, dopo la visita di Cemile, decide di andare a trovare di soppiatto il Karaca in ospedale. Quando Zeynep la vede capisce tutta la verità sulla gravidanza. Emine e Faruk si rivedono e lei crede, erroneamente, che lui voglia sposarla.

Anticipazioni del 26 agosto: Mehdi si risveglia!

Zeynep è affranta: Medhi è ricoverato in terapia intensiva e il medico, temendo l'aggravarsi delle sue condizioni, la fa entrare nella sua stanza per salutarlo. La donna decide di rivelargli, sul letto di morte, la verità sul bambino che Benal aspetta. Mentre gli parla con dolcezza, lui, miracolosamente, si sveglia. Preoccupata per quanto appena detto, Zeynep gli domanda se ricordi tutto ma Mehdi non sa neppure di cosa lei stia parlando.

Zeynep affronta Benal nell'espisodio di sabato

Zeynep, dilaniata dai dubbi, decide di incontrare Benal per dirle che ha capito tutto ma anche che dovrà essere lei a raccontare a Mehdi della sua gravidanza, perché è giusto che lui sappia che presto diventerà padre. L'infermiera rimane stupita dal comportamento della Gosku. Allo stesso tempo si convince che Mehdi, appresa la notizia, chiederà il divorzio dalla moglie per costruire una famiglia con lei.

Nel prossimo episodio della soap turca Bayram cerca vendetta

Mehdi è ancora fortemente provato dall'incidente e dall'intervento ma può tornare a casa, dove riceve la visita di Nuh. L'amico gli rivela che Bayram, per vendicarsi del male che è stato fatto al Karaca, che considera alla stregua di un figlio, ha organizzato una specie di spedizione punitiva a casa di Tilki Ahmed. Per Mehdi si prospettano altri grattacapi.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.