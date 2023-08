My Home My Destiny anticipazioni trama 25 agosto: Zeynep ha scoperto tutto, Mehdi sarà presto padre

My Home My Destiny torna domani, venerdì 25 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la penultima puntata di una settimana che sarà più lunga del solito perchè vedrà sbarcare per la prima volta Zeynep e Mehdi anche nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 24 agosto

Mehdi lotta tra la vita e la morte ma al suo capezzale non si placano le liti e le accuse tra i presenti. Mentre la ricerca di sangue si fa sempre più urgente, Mujgan accusa Zeynep di essere lei la causa di ogni sventura.

Anticipazioni del 25 agosto: Ekrem può salvare Mehdi

Mehdi è in ospedale in seguito all'accoltellamento avvenuto a causa di Bayram. Gli abitanti del quartiere si offrono come volontari per donargli il sangue. Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incoraggiato da Nermin a mettersi in coda come gli altri.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep scopre la verità sul bambino

Zeynep, Cemile, Müjgan, Zeliha e Sakine si alternano in ospedale per avere notizie dal medico. Zeynep si rifiuta di mangiare. Cemile si vede con Benal per chiederle se ha abortito, dato che nell'eventualità che Mehdi muoia, suo figlio è l'unico legame rimasto. L'infermiera risponde in modo evasivo ma prega Cemile di aiutarla a entrare in ospedale per far visita al Karaca. Qui però non nota la presenza di Zeynep. La Gosku, insospettita, in un lampo di lucidità capisce tutto: non esiste un ex marito violento, il segreto della paternità del bambino riguarda Mehdi!

Emine pensa al matrimonio con Faruk nell'episodio di venerdì

Emine e Faruk discutono per un fraintendimento. Emine chiede indirettamente consiglio alla madre Sultan e rincuorata decide di perdonare Faruk. I due si ritrovano su una barca a condividere un pasto a base di frutti di mare. Durante un discorso appassionato di Faruk, Emine però interpreta erroneamente le sue parole: la ragazza si convince di essere prossima al matrimonio.

