My Home My Destiny anticipazioni trama 25 luglio: Zeynep fugge? Mehdi è disperato

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 25 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 25 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. La soap con Demet Özdemir continua a regalare colpi di scena di puntata in puntata e anche ottimi ascolti a Mediaset, complice una storia complessa (e ispirata a vicende realmente accadute) che riesce a coinvolgere sempre più spettatori.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 24 luglio

La cena voluta da Mehdi a casa di Nermin ed Ekrem si è rivelata una pessima idea. Ora il meccanico non soltanto sa cosa pensano di lui e delle sua famiglia i genitori adottivi di sua moglie, ma sa anche che Faruk era il suo promesso sposo e non il fratellastro. Zeynep si scioglie in un mare di lacrime.

Anticipazioni del 25 luglio: Mehdi è rassegnato

Dopo la cena, Zeynep è tornata a casa ma Mehdi ha dormito in officina, dove Kibrit, saputo quanto è successo, prova a consolarlo. Zeynep racconta a Nermin di quanto suo marito si sia arrabbiato quando ha scoperto la verità su Faruk ed è sempre più convinta che mentirgli sia stato un errore fin dall'inizio. Emine invece è convinta che sia un bene che la bugia sul suo ex sia finalmente venuta a galla ed esorta la Gosku a pensare di più a se stessa.

Sakine all'assalto di sua figlia nell'episodio di martedì

Sakine non si dà per vinta. Se dopo il ritorno a casa ha tormentato sua figlia, insieme a Zeliha, perchè si decida a consumare il matrimonio, adesso parla anche con Sultan della possibilità di rimettere a posto le cose. La madre di Emine parla anche con Mujgan e le dice di essere convinta che il legame tra i due giovani si può ancora salvare.

Nel prossimo episodio della soap turca Faruk fa la sua mossa

Faruk non vuole rinunciare a Zeynep. La segue sull'autobus su cui è salita e le fa una proposta senza precedenti: lui ha acquistato due biglietti per Londra, lei lo seguirà per cominciare una nuova vita insieme? L'amica Emine è impressionata dal gesto dell'uomo e consiglia a Zeynep di accettare il trasferimento a Londra, di pensare solo alla sua vita e, soprattutto, di lasciar perdere Mehdi.

Mehdi scopre Faruk nella puntata del 25 luglio

Purtroppo qualcuno ha assistito all'incontro di Faruk e Zeynep, e riferisce tutto a Mehdi: è Nuh, che ha raggiunto la Gosku alla fermata per darle i soldi dell'autobus. Dopo essersi già lamentato con Kiribit, a Mehdi non resterà altro che prendere l'unica decisione possibile...

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.