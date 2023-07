My Home My Destiny anticipazioni trama 24 luglio: Mehdi scopre il segreto di Faruk

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 24 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, lunedì 24 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Forte di ascolti sempre crescenti, la soap con Demet Özdemir si appresta a iniziare una nuova settimana con una puntata ricca di avvenimenti. Dopo le parole di Sakine, crollerà il castello di bugie messo in piedi dalla famiglia di Zeynep?

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 21 luglio

Zeynep è tornata nella casa di Ekrem e Nermin ma solo per restituire soldi e carte di credito. L'accoglienza non è stata però delle migliori e lei ritorna da Mehdi in lacrime. Lui, dal canto suo, vorrebbe incontrare la famiglia adottiva di sua moglie per chiarire la situazione ma vorrebbe che alla cena partecipasse anche Faruk, che crede il fratellastro.

Anticipazioni del 24 luglio: una cena disastrosa

La cena organizzata da Mehdi con la sua famiglia e quella adottiva di Zeynep è un vero disastro. Ekrem non riesce a trattenre la propria amarezza e usa parole dure e offensive nei riguardi dei presenti.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi scopre il segreto

Zeynep si rifugia nella sua vecchia camera. Mehdi la segue, incuriosito dalla possibilità di scoprire qualcosa sul passato così misterioso della sua nuova moglie, ma una volta entrato non immagina neppure quale sorpresa lo attende. In camera ci sono vecchie foto di Zeynep insieme a Faruk: Mehdi capisce che non si tratta del suo fratello adottivo.

Zeynep in una valle di lacrime nell'episodio di lunedì

Zeynep non potrebbe essere più triste. Non solo la pessima accoglienza riservata da Nermin ed Ekrem, non solo Mehdi ha scoperto la verità su Faruk, tutti i suoi dubbi si stanno trasformando in una certezza: ha compiuto la scelta sbagliata. Sulla strada del ritorno a casa Zeynep piange tutte le sue lacrime.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca con Demet Özdemir saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny. Come la clip che anticipa l'undicesima puntata, disponibile su Mediaset Infinity.