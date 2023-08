My Home My Destiny anticipazioni trama 24 agosto: Zeynep è la colpa di ogni sventura, Mujgan accusa

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 24 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 24 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, in una settimana che sarà più lunga del solito perchè vedrà sbarcare per la prima volta Zeynep e Mehdi anche nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 23 agosto

Mehdi viene sottoposto a un delicato intervento dal risultato ancora incerto. Tutta la famiglia si raduna al suo capezzale: c'è anche Zeynep che, in un momento così drammatico, decide di confessare tutto il proprio amore al marito.

Anticipazioni del 24 agosto: la ricerca di sangue per Mehdi

Zeynep è disperata perché Mehdi si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono molto gravi. I medici chiedono alla ragazza e alla sorella di lui di cercare di reperire sangue per una eventuale trasfusione e di tenersi quindi pronti per rapidi sviluppi.

Mujgan contro Zeynep nell'episodio di giovedì

All'ospedale però, Zeynep, oltre alla preoccupazione, deve far fronte alla furia di Mujgan. La sorella maggiore di Mehdi non ha mai visto di buon occhio la loro frettolosa unione, al contrario ha spesso cercato di dividerli. Ora, davanti al fratello ridotto in quello stato, la donna non riesce più a contenere tutto il proprio risentimento: Mujgan aggredisce verbalmente la Gosku e le attribuisce le colpe di tutto quello che è successo.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep trova conforto in famiglia

Zeynep sta molto male, ma trova conforto in Cemile, una delle poche a conoscere per ora il segreto che lega ancora Benal a suo fratello. La donna sta vicino alla cognata e capisce che le intenzioni della giovane sono comunque buone. Nel frattempo, Mujgan e la madre hanno un lungo confronto sul loro passato.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.