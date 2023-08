My Home My Destiny anticipazioni trama 23 agosto: Zeynep si dichiara a Mehdi, tra la vita e la morte

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 23 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 23 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, in una settimana che sarà più lunga del solito perchè vedrà sbarcare per la prima volta Zeynep e Mehdi anche nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 22 agosto

Emine continua a vedere Faruk, anche se non riesce a fidarsi delle sue parole. Dopo una cena a casa dell'uomo però, complice qualche bicchiere di vino di troppo, l'amica della Gosku finisce a letto con lui. Zeynep invece è ancora delusa dalle rivelazioni di Mehdi ma deve presto accantonare ogni considerazione: accoltellato per difendere Bayram, il Karaca lotta tra la vita e la morte.

Anticipazioni del 23 agosto: Bayram ricattato

Bayram, col volto tumefatto dopo la rissa in cui Mehdi è stato accoltellato, medita vendetta. Viene però raggiunto da due scagnozzi di Fox che minacciano di ucciderlo se solo proverà a parlare con la polizia.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi lotta tra la vita e la morte

Mehdi è in fin di vita e lo stanno operando. Sono quasi tutti in ospedale speranzosi di ricevere notizie. Esce dalla sala operatoria ancora sedato e viene trasferito in terapia intensiva, ma gli attriti tra i personaggi affiorano. Bayram confessa l'accaduto alla polizia e a Zeynep che, come una furia, inveisce contro di lui, mentre Müjgan, sfoga la sua rabbia, prima su Bayram e poi contro sua madre, che sviene.

La dichiarazione di Zeynep nell'episodio di mercoledì

Zeliha concede a Zeynep di entrare a far visita a Mehdi in terapia intensiva. La donna si è sentita toccata dal gesto della Gosku, che per la prima volta l'ha chiamata mamma. Al cospetto del Karaca addormentato, Zeynep, accantonati i dubbi, dichiara tutto il suo amore. L'episodio termina con la speranza di vederlo risvegliarsi, ma anche con la consapevolezza che le gelosie continueranno ad avvelenare i rapporti.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.