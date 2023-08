My Home My Destiny anticipazioni trama 22 agosto: Mehdi viene accoltellato!

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 22 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 22 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, la prima di una settimana più lunga del solito, che vedrà sbarcare per la prima volta Zeynep e Mehdi anche nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 21 agosto

Cemile e Sultan trovano Benal e hanno con lei un duro confronto. Zeynep è ancora ferita da quanto accaduto con Mehdi e a poco servono le parole di Sakine. Nermin intanto confida a Meltem di aver scoperto il tradimento di suo marito Ekrem!

Anticipazioni del 22 agosto: Emine e Faruk finiscono a letto insieme

Continua il corteggiamento di Faruk nei confronti di Emine e questa volta lui fa un passo avanti: invita a cena Emine a casa sua. La ragazza vorrebbe resistergli, anche perchè è convinta che in realtà la stia usando per arrivare a Zeynep, ma durante la serata, complice il vino, si confessano ciò che provano l'uno per l'altra. Emine finisce così a letto con Faruk.

I dubbi divorano Zeynep nell'episodio di martedì

Tra Medhi e Zeynep c'è ancora tensione, perché Zeynep non riesce a perdonare Medhi per la sua vecchia relazione con Benal, di cui lei era all'oscuro. Per lei è solo una questione di fiducia reciproca. Ma la Gosku si ritrova ben presto a dover abbandonare questi pensieri per qualcosa di molto più grave.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi viene accoltellato!

Bayram, accusato di furto, viene "rapito" da un gruppo di malviventi. Medhi, informato dell'accaduto, si precipita in aiuto del suocero. Il Karaca vorrebbe risolvere la situazione senza far preoccupare Zeynep ma si ritrova coinvolto in una rissa e viene accoltellato. Portato in ospedale, ora lotta tra la vita e la morte!

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.