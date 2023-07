My Home My Destiny anticipazioni trama 21 luglio: le bugie di Zeynep e Sakine hanno le gambe corte

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 21 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, venerdì 21 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Forte di ascolti molto buoni (mai scesi sotto il milione di spettatori e il 20% di share), la nuova soap turca con Demet Özdemir si appresta a concludere la sua seconda settimana di messa in onda lasciando i fan con il fiato sospeso.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 20 luglio

All'indomani della cerimonia è chiaro come la convivenza tra Mehdi, Zeynep e le rispettive famiglie non sarà affatto semplice. Le sorelle di lui la punzecchiano in continuazione e Zeynep, dal canto suo, nutre seri dubbi ormai che quella compiuta sia la scelta giusta. All'università per un esame, decide di dare appuntamento a Faruk per fornirgli quelle spiegazioni che l'uomo attende ormai da giorni, ma Mehdi, desideroso di passare un po' di tempo con lei, li vede insieme e va su tutte le furie.

Anticipazioni del 21 luglio: addio al passato

Zeynep, delusa dall'ennesimo scatto d'ira di Mehdi e più confusa che mai, torna nella casa di Nermin ed Ekrem, suo genitori adottivi. Non è però una visita di piacere nè un ritorno sui propri passi: la ragazza è andata a restituire i soldi e le carte di credito. Lasciando dietro di sè una scia di delusione e amarezza, Zeynep, in compagnia del nuovo marito, torna nel suo quartiere d'origine.

Nel prossimo episodio della soap turca Mehdi tende una mano a Zeynep

Neppure Mehdi è contento della situazione difficile che si è venuta a creare con la neo sposa e con le rispettive famiglie, compresa quella adottiva. L'uomo vorrebbe chiedere scusa per quanto accaduto negli ultimi giorni e vuole che all'incontro chiarificatore siano presenti tanto sua madre con le sorelle e la nipote, quanto Nermin ed Ekrem.

Il castello di bugie crollerà nell'episodio di venerdì?

Tutto però si complica quando i familiari di Mehdi chiedono che sia presente anche Faruk, che tutti credono sia il fratello adottivo di Zeynep! Il castello di bugie messo in piedi, anche mediante l'intervento di Sakine, reggerà o crollerà?

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca con Demet Özdemir saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.