My Home My Destiny, anticipazioni trama 20 luglio: Faruk insegue Zeynep

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 20 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 20 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, la soap turca ha fatto tornare a sognare i fan di Demet Özdemir - qui nei panni della protagonista - circa un ritorno di fiamma e magari anche un ritorno sul set con Can Yaman (suo co-protagonista in DayDreamer e sua presunta vecchia fiamma).

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 19 luglio

L'arrivo improvviso di Faruk al matrimonio ha scaldato gli animi, soprattutto quello di Mehdi che ha insistito, anche con modi bruschi, per sapere chi fosse quell'uomo. Sakine ha mentito sulla sua identità e Zeynep, pur arrabbiata, non l'ha contraddetta. La ragazza è rimasta ancora più turbata dagli ammonimenti della madre e della suocera, che l'hanno esortata a essere una moglie buona e ubbidiente. Quanti hanno davvero capito che lei non intende consumare questo matrimonio combinato? Forse neppure Mehdi, che, dopo il confronto con Zeynep, non l'ha lasciata sola e ha dormito accanto al suo letto.

Anticipazioni del 20 luglio: una convivenza difficile

La mattina dopo il matrimonio i familiari di Mehdi vorrebbero fare colazione con i novelli sposi e con i suoceri, ospiti in casa loro dopo lo sfratto. Ma Zeynep non è dell'umore adatto e non intende accettare le regole, troppo tradizionali e per lei svilenti, vigenti in quella che è diventata la sua nuova casa. A complicare la situazione il fatto che Bayram stia ancora smaltendo la sua ultima sbronza.

Zeynep nel mirino delle cognate nell'episodio di giovedì

Le sorelle di Mehdi non vedono di buon occhio il matrimonio, pensano che Zeynep sia solo una snob che riuscirà a trascinare l'amato fratello lontano da casa. Lei riesce sempre a cavarsela ma le provocazioni della sorella maggiore cominciano ad essere costanti. Sakine, a cui non sfugge la situazione che si è venuta a creare, cerca di rassicurare sua figlia su Mehdi e sulla decisione di sposarlo ma Zeynep continua a nutrire seri dubbi.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep al centro di uno spiacevole triangolo

All'università per sostenere un esame, Zeynep incontra Mehdi. Suo marito vorrebbe conoscerla meglio e passare un po' di tempo con lei lontano dalle ingerenze familiari ma l'imprevisto è dietro l'angolo: anche Faruk è lì per lei! L'uomo non riesce a rassegnarsi all'idea che la sua promessa sposa abbia cambiato i piani di vita di tutti in una manciata di giorni.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca con Demet Özdemir saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.