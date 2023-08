My Home My Destiny anticipazioni trama 21 agosto: Benal alla resa dei conti, Nuh picchia Faruk

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 21 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, lunedì 21 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, la prima di una settimana più lunga del solito, che vedrà sbarcare per la prima volta Zeynep e Mehdi anche nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 18 agosto

Zeynep ha capito che il bambino di Benal potrebbe con grande probabilità essere di Mehdi ma l'infermiera fa di tutto per sviarla. Lei per ora decide di crederle. Mehdi chiede aiuto all'amico Nuh e a Cemile per allentare la tensione che si è venuta a creare con sua moglie, ma deve poi correre in aiuto di Bayram.

Anticipazioni del 21 agosto: alla ricerca di Benal

Sultan e Cemile vengono a sapere che Benal si è trasferita a casa di Nermin. Sono infuriate con lei, anche perché quando a suo tempo Benal è stata cacciata dal quartiere aveva chiesto del denaro per andare a vivere da sola e non li ha mai restituiti. E per paura che Benal possa tornare e mettere a rischio ancora la relazione tra Mehdi e Zeynep, andranno a cercarla. Ci sarà uno scambio verbale molto acceso tra Sultan, Cemile e Benal e alla fine Benal le metterà alla porta.

Nel prossimo episodio della soap turca Nuh picchia Faruk

Nuh, dopo aver scoperto che Faruk sta corteggiando Emine, andrà da lui e faranno a botte. Zeynep tornerà a casa sua. È molto ferita da quello che ha fatto Mehdi. E anche se tra i due ci sarà un'emozionante discussione, Zeynep non vuole ancora saperne di lui. Sakine cercherà di spiegarle che Mehdi è pentito e non vuole nessun altro che lei.

Ekrem è nei guai nell'episodio di venerdì

Meltem, da una confidenza che le ha fatto Nermin, capisce chiaramente che la donna ha scoperto qualcosa della sua relazione con Ekrem. Quale sarà la mossa dell'amante? E quale la reazione della povera Nermin quando verrà a sapere tutta la brutale verità?

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny. Come la clip che anticipa l'episodio 29, disponibile su Mediaset Infinity.