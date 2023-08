My Home My Destiny anticipazioni trama 18 agosto: spunta l'ex marito violento di Benal, Zeynep viene ingannata

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 18 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, venerdì 18 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, l'ultima di questa "settimana breve". La bugia di Benal avrebbe le gambe corte come molte altre se l'infermiere non dimostrasse di essere assai furba, tanto da tenere ancora Zeynep sulla corda.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 17 agosto

Nermin scopre per caso che suo marito Ekrem la tradisce con un'altra donna. Sconvolta, ne parla con Zeynep. La figlia adottiva si infuria quando capisce che la donna non ha intenzione di reagire ma Mehdi riesce a farla ragionare. Nel frattempo il Karaca scopre che Benal lavora in casa di Nermin e confessa a sua moglie di avere avuto una relazione con l'infermiera in passato.

Anticipazioni del 18 agosto: Zeynep è vicina alla verità su Benal

Ricevuta la confessio del Karaca, Zeynep sospetta che il bambino che Benal aspetta sia proprio suo. Sconvolta, si interroga sui suoi sentimenti per Mehdi, quando lui si scusa con lei per non averle detto che lui e Benal avevano avuto una relazione.

Mehdi ha bisogno d'aiuto nell'episodio di venerdì

Mehdi si reca al bar del suo amico Nuh e si confronta con lui sulla questione. Scoraggiato, il meccanico è covinto che l'ennesima difficoltà nel suo matrimonio sia in realtà un segno del destino. Ma Nuh gli consiglia di non arrendersi e fare di tutto per riconquistare Zeynep, la donna che ha detto di amare. Tornato a casa, Mehdi si confida anche con sua sorella Cemile, una delle poche a sapere la verità sul bambino. Il Karaca deve però correre a recuperare il suocero: Bayram è stato infatti ritrovato appena in tempo accanto ai binari del treno.

Nel prossimo episodio della soap turca Benal riesce a ingannare ancora Zeynep

La Gosku, dopo aver scoperto la verità sul suo passato, affronta Benal, accusandola di aver tradito la sua fiducia. Deve andarsene dalla casa di Nermin ed Ekrem. Benal le dice che non voleva incrinare il loro rapporto e giura che Mehdi non è il padre della creatura che porta in gembo, proponendo anche di sottoporsi a un test di paternità. Il bambino, dice la donna, è del suo ex marito violento. Non l'ha detto a nessuno per evitare che lui lo scoprisse e si vendicasse. Zeynep non sa se credere pienamente a questa versione ma si sente in colpa e le chiede di restare.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.